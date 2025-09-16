La VI Gala Gastronómica Solidaria de Cáritas Gandía recaudó 10.180 €

Cáritas Gandía ha celebrado una vez más con gran éxito su VI Gala Gastronómica Solidaria, que tuvo lugar en la plaza del Tirant en la noche del lunes 15 de septiembre. El evento ha superado todas las expectativas de participación y recaudación, consolidándose como una cita solidaria imprescindible en la ciudad.

Las 450 entradas disponibles se agotaron y durante la Gala hubo una gran aceptación en la rifa, lo que ha contribuido a una recaudación muy significativa, de 10.180 euros, que se destinará íntegramente al programa de Tarjetas Solidarias, para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad a cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene.

En esta edición han participado 34 restaurantes de Gandía y la Safor, que ofrecieron una amplia variedad de tapas y especialidades gastronómicas, demostrando una vez más el compromiso del sector hostelero con las causas sociales. Además, 31 empresas donaron regalos para la rifa solidaria, y otras 10 entidades y empresas colaboraron activamente en la organización y montaje del evento, haciendo posible una gala donde la solidaridad brilló hasta el último detalle.

Durante el evento, se entregó un detalle a todos los participantes con tapas y bebidas: un delantal conmemorativo de la VI Gala Gastronómica Solidaria.

La velada estuvo amenizada, una vez más, por el grupo musical local No Som de Seattle, que ofreció su repertorio en directo y contribuyó al ambiente festivo y cercano.

Por segundo año consecutivo, se celebró la votación a la mejor tapa de la noche. El galardón fue para Martha Pozuelo Ruiz, cortadora de jamón y propietaria junto a sus hermanos del bar El Barril, quien sorprendió al público con su mesa, en la que preparó en vivo una exquisita tapa de jamón ibérico con pan de pueblo, tomate y melón. Su propuesta fue una de las más valoradas por su originalidad, presentación y sabor.

Los premios sorteados en la rifa solidaria incluyeron noches de hotel para dos personas, comidas y cenas en diversos restaurantes, experiencias de spa, masajes, tratamientos de belleza y uñas, vinos, licores, camisetas, abonos anuales deportivos, catas de cerveza, plantas decorativas, sesiones de coaching y otros obsequios ofrecidos por empresas colaboradoras.

Cáritas Gandía ha expresado su más sincero agradecimiento a todas las personas, empresas y entidades que han hecho posible esta gala: a los chefs y equipos de cocina participantes, a quienes han contribuido con obsequios para la rifa, a los voluntarios y voluntarias, y a las empresas que han apoyado la logística del evento, en especial a Oci Urbà, así como al Ayuntamiento de Gandía, por apostar un año más por esta iniciativa solidaria.

“Quiero dar las gracias a toda la ciudadanía por participar, por llenar esta gala de vida y demostrar una vez más que Gandía es una ciudad solidaria y generosa”, ha expresado la directora de Cáritas, Maite Boscá.

Restaurantes, bares, pastelerías y proveedores gastronómicos participantes

ASSOCIACIÓ FIDEUÀ DE GANDIA · AZURA · BODEGA CELLER LA MUNTANYA · BOGA · CAFÉS CLIMENT · CA FUSTER · CASA COLAU · CA JORDÀ · CASA JOSE · CASA JUSTO · CHEF AMADEO · JESÚS GUTIÉRREZ (CHEF DE CÁRITAS) · COQUES SUSANA · DULCES MARROQUÍES · DULCES RAÍCES · EL FORTÍN COACHING CULINARIO · EL HORNO DE GRIFOL · GLORIAMAR · HOTEL RH BAYREN · JNS INTERNATIONAL GROUP · LA LLOTJA · LA PIZZERÍA · LLAR DELS JUBILATS · MARTHA POZUELO RUÍZ · MOLÍ CANYAR · NAVALÓN CHARCUTERÍA · PANADERÍA ABRIL · PASTISSERÍA TANO · PEKO · RAÚL PASTELERÍA · PASTELERÍA ROSELLÓ · SALAZONES FÉLIX · TELERO · YUZUMI

Empresas que han aportado productos y servicios para la rifa:

ALQUIMIA · CASA MANOLO · CA SAFOR TEIKA · CASSOLETA DE PEP SOLÀ · CLUB DE FÚTBOL GANDÍA · DAILY GASTROBAR · DCERVEZAS · DOS ESTACIONES · EL ASOMBRO · EL MIRACLE · ESKAMA · FLORISTERÍA ARRELS DE LA VILA · GLORIAMAR · HOTEL RH BAYREN · HOTEL BORGIA · HOTEL TRES ANCLAS · LA BODEGA DEL PASSATGE · LA GRAN MANZANA · MARIANA LIFERIE QUIROMASAJISTA · MINUESA · MIRANDA BEAUTY TOUCH · OBRADOR MACADAMIA · PARSIFAL · RESTAURANTE DAIMÚS · TASCA MATILDE · SPIAGGIA · SUI BELLEZA Y UÑAS · TAMARA RUS ESTUDIO DE UÑAS · TU & ME · VIAJES GANDÍA Colaboradores:

RockFM · AJUNTAMENT DE GANDÍA · OCI URBÀ · INMA FLORISTES· FALLA MÀRTIRS · FARMACIA CAROLINA ESTEVE · SALVA CATERING · NO SOM DE SEATTLE · DUALVISION FILMS · CREAR · VICKY FOODS