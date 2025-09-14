València refuerza su red de fuentes de agua refrigerada con 20 nuevos puntos de suministro en los barrios

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la memoria técnica para la instalación de 20 nuevas fuentes de agua refrigerada en la ciudad, con un presupuesto de 318.177,07 euros. Estos puntos de suministro de agua declorada y atemperada para relleno de botellas de uso personal (abrevidamente PUSDAR), ampliarán este servicio que, según el citado informe, “se ha consolidado como un elemento esencial del mobiliario urbano de gran uso por la ciudadanía para combatir los efectos del calor”.

Este acuerdo, adoptado a instancias del Servicio del Ciclo Integral del Agua, “se enmarca dentro de las políticas municipales de adaptación al cambio climático y refuerzo de los servicios públicos de proximidad”, tal como ha informado el portavoz del gobierno local, el concejal Juan Carlos Caballero, quien también ha resaltado que “el Ayuntamiento también pretende mejorar la accesibilidad al agua potable en la vía pública mediante la instalación de estas fuentes en zonas con alta densidad de tránsito peatonal y en barrios que actualmente presentan menos cobertura”.

Juan Carlos Caballero ha recordado que, actualmente, València tiene 54 fuentes de agua filtrada, con capacidad de generar 120 litros por hora, y ha explicado que Emivasa, empresa mixta creada por el Ayuntamiento y Aguas de València, para gestionar el servicio público de suministro de agua y el abastecimiento domiciliario de este recurso, ha sido la responsable de redactar la memoria y también ejecutará la instalación de los 20 nuevos puntos de tratamiento de agua en distintos barrios de la ciudad.

Concretamente, las nuevas fuentes se van a instalar en Ayora, Beteró, Cabanyal, Calvari, Camí Fondo, Ciutat Fallera, Creu del Grau, Fontsanta, Forn d’Alcedo, La Punta, La Torre, Marxalenes, Morvedre, Nazaret, Orriols, Pinedo, Poble Nou, Tendetes, Tormos y Vara de Quart.