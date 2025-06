Ya está en Valencia OWN 2025, el gran festival de entretenimiento digital que conectará ciudad, tecnología y cultura digital

Llega OWN 2025, el mayor evento de entretenimiento digital y gaming del país, que volverá a celebrarse en Feria València del 26 al 29 de junio. La nueva edición promete una programación aún más ambiciosa, con contenidos para todos los públicos y una fuerte apuesta por la innovación, el talento joven y la cultura digital.

El acto de presentación ha contado con la intervención de Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València; Javier Carrión, director del evento OWN y CEO de Encom; José Manuel Plaza, director autonómico de Telefónica en la Comunitat Valenciana, en representación de Movistar; y Jorge Fombellida, director general de Feria Valencia.

“OWN es un claro ejemplo de la València que queremos construir: innovadora, creativa, abierta a la juventud y capaz de generar nuevas oportunidades económicas y culturales. De hecho, el impacto estimado de este festival en la ciudad supera los 1,2 millones de euros, beneficiando al sector hotelero, de restauración, transporte, entre otros”.

“Este festival posiciona a nuestra ciudad como un referente europeo del entretenimiento digital”, ha añadido Paula Llobet, que también ha subrayado el papel estratégico de la iniciativa Valencia Game City dentro del programa municipal València Innovation Capital.

Por su parte, Javier Carrión ha recordado que OWN “no es solo un evento de gaming, sino una plataforma de conexión entre industrias, ciudadanía y talento emergente”. También ha destacado el carácter intergeneracional e inclusivo del festival, que aspira a reunir a miles de personas durante los cuatro días de celebración.

Un festival que transforma la ciudad y conecta generaciones

Durante tres días, Feria València se transforma en un ecosistema de entretenimiento digital, creatividad urbana y experiencias inmersivas sin precedentes. OWN 2025 ofrecerá una programación multiformato que incluye desde torneos internacionales de esports, como las finales del 16h CS2 Spanish Circuit (torneo nacional de Counter Strike 2) o el campeonato oficial de Brawl Stars, hasta el emocionante torneo nacional de Fortnite Unreal Series en versión Solo y Trios.

El festival reunirá a algunos de los rostros más influyentes del panorama digital como Suja, Nakoo o Bekaesh, así como a los coaches VIP del reto nacional de MasterChef que se celebrará en directo.

La cultura urbana tendrá su espacio con espectáculos de freestyle como los Reyes de Plaza, concursos de cosplay y kpop, exhibiciones de baile y una zona coreana con talleres, maquillaje y moda asiática. Además, se celebrarán conciertos únicos como el de la banda de rock Polysteichon, el recital de Elesky con música de videojuegos y la actuación de la Orquesta Sinfónica de Ruzafa, sin olvidar el popular podcast “El Patio de Satán” grabado en vivo con Chuty.

La zona Artist Alley pondrá el foco en la ilustración emergente y la creatividad visual, mientras que el Creator Hub será punto de encuentro para streamers y creadores de contenido. También se celebrará la mayor LAN Party del Mediterráneo, con más de 2.000 participantes conectados durante 100 horas de gaming y convivencia.

OWN incluirá además espacios de formación y networking como OWN Business Forum, zonas dedicadas a la lectura y juegos de mesa, un espacio deportivo con retos interactivos, y experiencias como la Roomba Fight de robots, los LAN Dates, batallas con sables de luz o actividades como “OWN the Bus”, que conectan el mundo digital con el entorno urbano.

Todo esto, en un recinto donde convivirán áreas para público general, perfiles profesionales y un gran espacio infantil y familiar como OWN Kids Fest, con cuentacuentos, pintacaras, talleres creativos y videojuegos adaptados. OWN 2025 es el lugar donde el talento joven, la tecnología y la cultura pop se encuentran para imaginar el futuro del ocio, desde València hacia el mundo.

-Adjuntamos agenda de prensa con los actos más destacados de OWN 2025:

VIERNES 27

11:30h Business Forum

13h Podcast Movistar Koi

16h CS2 Spanish Circuit (torneo nacional de Counter Strike 2)

16:30h Finales del Circuito Municipal de Esports de Valencia

18:30h Reyes de plaza 2 (competición de canciones entre artistas urbanos emergentes)

19:30h Concierto banda de rock Polysteichon

SÁBADO 28

12h Finales OWN Masters Valencia (torneo oficial internacional de Brawl Stars)

12h Concurso de kpop

12h Final Unreal Series Fortnite: Solos

16h Concurso de cosplay

18h Final de MasterChef (El Reto World App) con Coaches VIP

20h Final Rumbal Rumble (competición robots Worten)

DOMINGO 29

11:30h Final Unreal Series Fortnite: Trios

11:30h Concierto piano Elesky

13:30h Final OWN The Bus

15h Podcast El Patio de Satán con invitado: Chuty

15:30h Finales OWN Masters Valencia (torneo oficial internacional de Brawl Stars)

18h Concurso de Kpop

19:20h Concierto Orquesta Sinfónica de Ruzafa