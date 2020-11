Una plataforma con sello valenciano que informa de las restricciones por Covid con el código postal

Cuatro estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV) han puesto en marcha el buscador 'QueCovid.es', una plataforma web que informa de todas las restricciones que han aplicado las distintas administraciones para frenar el Covid-19 y que se pueden conocer a través del código postal. Son David, Luci, Guillermo y Hamilton. David Muñoz, su desarrollador explica en declaraciones en Mediodía COPE Valencia que surgio la idea al ver en redes sociales dudas y críticas ante las numerosas medidas que cada territorio iba implantando para frenar el avance de la pandemia.

Muñoz explica en COPE que toda la informacion que se recoge en la plataforma es información oficial y que el proyecto tardó dos semanas en ver la luz. Ahora, con la difusión reconoce que estan desbordados porque "sabíamos que podia ser útil, pero no que tendría tanta repercusión a nivel nacional"

En todo el proceso han contado con el apoyo de uno de sus profesores, Manolo Llorca, quien pone en valor el talento de estos jóvenes, tan criticados en esta pandemia y de reivindicar el talento de las universidades para lograr que no se marchen a otros países. Llorca recuerda en COPE que "un sábado o un domingo me enviaron un watsap y me explicaron la idea. Pensé que sencillo y que útil". Además explica que la plataforma no es tecnicamente complicada, "lo costoso ha sido recabar toda la información, por territorios y plasmarlo de una forma sencilla para que lo entienda todo el mundo", y reconoce a la vez que también le ha sorprendido la repercusión que ha tenido" Por ello les muestra todo su apoyo.

Cómo funciona

QueCovid.es es muy sencilla, basta con introducir nuestro código postal para saber qué restricicones hay en nuestra zona, que podemos y qué no podemos hacer y una cuenta atrás en la que se informa sobre cuánto tiempo queda para que finalice el estado de alarma, aprobado el 4 de noviembre de 2020.

En el caso de la Comundiad Valenciana donde las restriciones se aplican de forma generalizada, no hay mucha variedad en cuanto a las restricicones por zonas, excepto si consultas por ejemplo las restriciones de los municipios de Elda y Petrer en Alicante que además tienen decretado el cierre perimetral desde la semana pasada.