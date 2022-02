UGT desvela que su acuerdo con Ford contempla contención salarial hasta 2027 y "nunca congelación"

El preacuerdo alcanzado entre el sindicato UGT y la dirección europea de Ford recoge incrementos lineales no consolidables en las tablas salariales que suman 7.000 euros entre 2022 y 2025 para la plantilla de la factoría de Almussafes, y retornar al IPC en el año 2026.



Esta contención salarial es uno de los principales puntos del preacuerdo al que llegaron el pasado 27 de enero en Colonia (Alemania) los representantes de UGT en la planta valenciana en una reunión con la dirección europea de la multinacional, donde plantearon una propuesta de ajustes si la planta acoge la fabricación de modelos eléctricos.



El principio de acuerdo también incluye aumentar en 15 minutos los turnos de trabajo y otras medidas de flexibilidad para garantizar la producción asignada, que pasan por trabajar hasta 18 sábados al año o incluso incorporar un turno de noche, han informado a EFE fuentes de este sindicato.



El contenido del acuerdo ha sido comunicado este martes al resto de sindicatos representados en el Comité de empresa de Ford Almussafes, y la intención del sindicato mayoritario (con el 97 % de la afiliación y 21 delegados de 35) es contar con el apoyo del resto de los sindicatos (STM-Intersindical, CCOO y CGT) para mostrarse "como una sola voz", ha afirmado el secretario del Comité, José Luis Parra.



CONTENCIÓN SALARIAL



Este bloque de medidas consiste en un acuerdo a cinco años, los cuatro primeros de contención salarial y en el quinto (2026) se volvería a la senda del IPC partiendo de incrementos del 1,6 % consolidables desde el 1 de enero; si fuera superior, en 2027 se aplicaría un 0,5 % más.



Los incrementos lineales no consolidables en las tablas salariales para cada uno de los cuatro años son: 1.000 euros en 2022, que se pagarían a la firma del acuerdo; 1.500 euros en 2023; 2.000 euros en 2024; y 2.500 en 2025.



Parra ha destacado que la posición de partida es positiva, con el reciente incremento salarial consolidable del 7 % del IPC pactado en el convenio colectivo, que representa un incremento de la masa salarial de entre 12 y 15 millones de euros anuales en el conjunto de la plantilla de 6.000 trabajadores, cuyo salario medio es de 30.000 euros.



Asimismo, considera que, aunque en el acuerdo se renuncia a vincular el salario al IPC, las cantidades pactadas (7.000 euros en cuatro años) son elevadas y responden a paliar la situación de contención salarial.



"Es un buen acuerdo a nivel económico dentro del contexto, razonable y equilibrado, porque ninguno de los incrementos son porcentualmente inferiores a lo que se estima de IPC, y tenemos cierta protección", ha asegurado Parra, uno de los dos representantes de UGT, junto a Carlos Faubel -presidente del Comité de empresa-, que presentó su propuesta a la dirección europea.



MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD



Están condicionadas a la asignación de los modelos eléctricos, y se aplicarían a partir de 2025. La principal es aumentar en quince minutos las jornadas diarias en cada turno.



En cuanto a las jornadas industriales (4 días/año, son días de vacaciones), se continuarán consumiendo antes de un ERTE si lo hubiera pero, si fuese necesario trabajar esos días, se renuncia a cobrar el plus existente.



Si con estas medidas no fuera suficiente porque la producción asignada excediese la capacidad del momento, se podrían trabajar hasta 8 sábados por año con un día de vacaciones a cambio y un plus de flexibilidad de unos 100 euros en el caso estándar de un operario de producción; de la misma manera, se contemplan 10 sábados adicionales anuales que se cobrarían como horas extraordinarias.



Con el fin de asegurar la cobertura de los picos de demanda, también se introduce la posibilidad de organizar un "miniturno" de noche de 4 horas con nuevas contrataciones, que podría ampliarse a jornada completa si fuera necesario. En este último caso, los 15 minutos de alargamiento de la jornada desaparecerían.