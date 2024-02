Susana Camarero, consellera de Igualdad y Asuntos Sociales y vicepresidenta del Gobierno Valenciano, ha visitado los estudios de COPE Valencia para hacer balance de estos siete meses de gobierno y explicar los retos que todavía están por abordar.

La ideología y el sectarismo primaba

Sobre la herencia recibida del gobierno del botánico en la consellería de Igualdad, reconoce que “nos encontramos una consellería absolutamente desordenada, parada e inactiva en muchos asuntos importantísimos, donde la ideología y el sectarismo primaba sobre la buena gestión que es a lo que tenemos que llegar todos los responsables públicos. En estos siete meses tenemos el diagnóstico y ya se están empezando a tomar medidas”.

El sistema, según Camarero, “estaba parado porque el presupuesto de la dependencia depende de cuántas personas dependientes vayan entrando en el sistema, y, por lo tanto, durante el año se hacen unas ampliaciones de crédito imprescindibles para que el sistema siga funcionando. En el mes de mayo, la anterior consellera, Aitana Mas le solicita a Hacienda una ampliación de crédito y como estaban ya en la pelea electoral, hacienda no se la da y, por tanto, se colapsa”.

El actual gobierno ha pedido un crédito de 39,5 millones de euros para activar la dependencia y la titular de Igualdad insiste en que “era un sistema que estaba muerto, paralizado por la desidia, la dejadez y por el enfrentamiento”.

Otra de las medidas impulsadas por Camarero ha sido subir “las nóminas de la dependencia a todas las personas dependientes y seguimos con la dependencia pagando en fecha el día a día”.





Stop bulos

La vicepresidente se ha mostrado muy descontenta ante las noticias vertidas por el equipo socialista la semana pasada sobre el impago a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana. “Me molestó mucho cuando el miércoles la oposición dice eso, me indigna que se creen bulos y que se creen mentiras alrededor de la dependencia. Esto no favorece a nadie, la oposición llegaba a decir que no habíamos pagado el mes de enero la dependencia y es rigurosamente falso, las personas dependientes que están en su casa escuchándonos saben que han recibido la dependencia. La ley establece que la dependencia se pagan los cinco primeros días del mes y el día dos habían recibido sus nóminas”.

Escucha AQUÍ la entrevista íntegra a Susana Camarero.