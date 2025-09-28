Estos son los municipios que este lunes suspenden las clases por la alerta roja por lluvias en Valencia

Algunos ayuntamientos de la provincia de Valencia, entre ellos el de la capital, han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta roja por fuertes lluvias decretada para este lunes. Tampoco tendrán actividad lectiva municipios afectados por la DANA del pasado 29 de octubre como Benetússer, Sedaví o Alfafar.

El Ayuntamiento de Valencia, tras reunirse el Cecopal este domingo, ha confirmado la cancelación de toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares de la ciudad y en los centros ocupacionales. También se suspenden las actividades en los Centros Sociales (Mayores, Centros de Día y de Juventud), así como el cierre de bibliotecas municipales, parques y jardines, y cementerios.

La Fundación Deportiva Municipal suspende toda la actividad deportiva y se cierran instalaciones municipales, mientras que la Universidad Popular cancela todas sus actividades, junto con los mercados extraordinarios y ambulantes. Igualmente, se recomienda no circular por el Jardín del Turia ni por el bosque de La Devesa de El Saler.

El consistorio también abrirá el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen, que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet, y activa la opción de teletrabajo para el personal que vive fuera de la ciudad.

Municipios afectados por el cierre de colegios

Además de València, han confirmado la suspensión de clases los siguientes municipios:

Alaquàs, Albal, Alberic, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Alzira, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Benimodo, Beniparrell, Benissanó, Bétera, Buñol, Burjassot, Carcaixent, Carlet, Catarroja, Cheste, Chiva, Cullera, El Puig, Foios, l'Alcúdia, La Pobla de Vallbona, Loriguilla, Gandia, Gátova, Godelleta, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Riba-roja, Riola, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Serra, Silla, Sueca, Tavernes Blanques, Torrent, Vilamarxant y Yátova.

También se suma la comarca del Camp de Morvedre al completo. En Catarroja, además del cierre de colegios, se han suspendido los actos festivos e infantiles previstos para el 29 de septiembre, día de San Miguel.

Universidades

Universitat Politècnica de València (UPV): suspende las clases en sus tres campus (València, Alcoi y Gandia) y activa teletrabajo para servicios universitarios.

Universitat de València (UV): declara nivel de emergencia 3 y suspende toda la actividad presencial docente, administrativa, investigadora, cultural y deportiva en todos los campus. Solo se mantienen tareas críticas de mantenimiento.

Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH): cancela la actividad presencial en Alfara del Patriarca y traslada la docencia a formato online. También se suspenden prácticas en Vinaròs, Sagunt y València.