Un sistema de evaluación de tráfico peatonal basado en el Big Data mejorará la rentabilidad de los comercios

València Activa ha firmado un convenio con Cámara Valencia, a través del cual trabajarán de manera coordinada para implantar un sistema de evaluación de tráfico peatonal basado en el big data que permitirá a los comercios participantes conocer con datos certeros y fiables cómo afectan los cambios a todos los niveles que se efectúan en el entorno. Así se ha trasladado en la reunión mantenida entre el Ayuntamiento de València, València Activa, Cámara Valencia y la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

“La evaluación de tráfico peatonal resulta clave para estimar el volumen y el coste de los clientes potenciales de un local comercial, al mismo tiempo que podremos conocer el comportamiento del consumidor a pie de calle, y el de las distintas áreas y calles comerciales en función de las obras, cambios en la movilidad y accesibilidad al centro, cortes de tráfico por eventos, etc.”, ha explicado la responsable del Área de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo, Pilar Bernabé.

Por su parte, el presidente de Cámara València, José Vicente Morata, ha indicado que con la implantación de este proyecto “queremos identificar oportunidades de mejora y aumentar la rentabilidad a nivel individual, al mismo tiempo que se obtiene una visión más real del atractivo de los distintos ejes comerciales, con el fin de evaluar su variación y su potencial real”.

De este modo, por medio de las aplicaciones basadas en el conteo de personas realizadas por soluciones del mercado podremos relacionar las variables internas de distintos tipos de negocios según las zonas comerciales del centro (staff, ventas, etc.) con diferentes parámetros del comportamiento del cliente, tales como flujos peatonales, tiempos de estancia, aforos, etc.

Alcance del proyecto

La evaluación del tráfico peatonal se llevará a cabo a través de la colocación de sensores instalados en 15 comercios situados en distintos ejes del centro de València. Para ello, se contará con la tecnología de una empresa especializada en el desarrollo de todo tipo de soluciones para recopilar, almacenar, tratar y analizar el Big Data que interaccione con las organizaciones de comercio minorista.

La acción se llevará a cabo en puntos tanto del Centro Histórico como de los barrios del Ensanche i el Pla del Remei, donde todavía perviven comercios autóctonos y en algunos de los cuales, establecimientos se verán afectados por obras de larga duración que se iniciarán en los próximos meses.

Se trata de ejes donde aún perviven locales comerciales autóctonos y singulares como es el caso de la C/ Sant Vicent, Av. Baró de Cárcer, C/ de la Pau, entorno del Mercat Central, C/ Xátiva, Pl. Reina, C/ Hernán Cortés, C/ Isabel la Católica y C/ Ribera.