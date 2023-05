Sindicato médico mantiene huelga del lunes por falta de acuerdo con Sanidad

La reunión mantenida esta mañana entre la Conselleria de Sanidad y el comité de huelga del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM CV) ha finalizado sin acuerdo por lo que se mantiene la convocatoria de la huelga de médicos el próximo lunes día 8.



La Conselleria de Sanidad ha lamentado la actitud del sindicato médico CESM, que "ha decidido levantarse de la mesa y romper el diálogo" y ha defendido que "la voluntad negociadora de la Conselleria ha quedado patente con los diferentes acuerdos alcanzados en las últimas semanas", entre ellos, el del pasado 8 de marzo que tuvo el apoyo del resto de organizaciones sindicales de la mesa sectorial.



Por su parte, el secretario general del CESM CV, Víctor Pedrera, ha lamentado en declaraciones a EFE que la reunión se ha retrasado hora y cuarto y ha finalizado en cinco minutos porque la Conselleria de Sanidad "no ha aceptado" ninguna de sus propuestas.



Pedrera ha lamentado la "intransigencia" de Sanidad, que les aboca, ha añadido, a continuar las protestas y la huelga del próximo lunes ante una situación "insostenible" y que "va a explotar".



"Después del día 28 de mayo, independientemente de quien gane, nos volveremos a sentar para negociar con quién tengamos delante, porque nuestro objetivo es que entiendan que lo que pedimos es solucionar la situación" de la sanidad pública en la Comunitat, ha afirmado.



"Todas las comunidades autónomas han intentado llegar a un acuerdo y no entendemos esta actitud" del Gobierno Valenciano, ha añadido Pedrera.



Entre las propuestas del sindicato planteadas a la Conselleria de Sanidad, y que el CESM CV considera "irrenunciables", figura el establecimiento de la jornada de cinco días/semana, de forma que con la implantación de las 35 horas la jornada laboral ordinaria será de lunes a viernes, de 8 a 15 horas en horario de mañana y de 14 a 21 horas, en el de tarde.



También la ampliación a 24 horas del horario de apertura de los PAS (Puntos de Atención Sanitaria) y de aquellos PAC (Puntos de Atención Continuada) que se consideren necesarios, con el objeto de absorber la mayor parte de demanda sin cita y facilitar el cumplimiento del tope de citas por agenda.



Además, señalan que las agendas "quedarán bloqueadas sin posibilidad de ampliación, ni por terceros ni por el propio profesional una vez se haya alcanzado el tope de pacientes fijados", y que el exceso de cartillas "solo podrá mantenerse durante un periodo máximo de tres meses, y se remunerarán con un incremento del 100 % sobre la cantidad percibida por el cupo básico asignado".



Solicitan, en todos los centros de salud, un sistema de "triaje" a realizar por el personal de enfermería, asumiendo este grupo profesional toda actuación que no requiera la presencia del médico.



Respecto a las guardias de presencia física, piden tres guardias mensuales como máximo obligatorias, y otras tres adicionales como máximo voluntarias. En el caso de las guardias localizadas, seis mensuales como máximo obligatorias, y otras cuatro adicionales como máximo voluntarias.



El precio de la hora de guardia será de 22 euros los días laborales, de 36 los días no hábiles o festivos y de 50 euros la hora de guardia a partir de la tercera mensual, según indica el documento de la contrapropuesta.



El sindicato pide también que se establezca de forma inmediata como plazas de difícil cobertura todas aquellas que permanezcan vacantes sin cobertura durante tres meses continuados en los últimos doce meses y no puedan ser cubiertas mediante la bolsa de contratación.