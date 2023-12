El Síndic de Greuges considera que el reparto de comisiones del pleno municipal perjudica al PSPV

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha informado de que el Síndic de Greuges ha dado la razón a su formación sobre las denuncias que realizaron al constituirse el Gobierno de María José Catalá “reduciendo el número de comisiones y de concejales de la oposición con representación y capacidad de presentar mociones y preguntas en cada una de ellas”. “Esta resolución es un varapalo al caciquismo y la incompetencia de María José Catalá”, ha valorado Gómez.

En estos términos se ha pronunciado en la rueda de prensa convocada junto al concejal Borja Sanjuán para dar a conocer esta resolución que “retrata el caciquismo y la incompetencia de Catalá”. En su exposición, el Síndic destacada que el resultado de esta reducción es “obvio”, ya que "es más difícil participar, controlar y fiscalizar los asuntos municipales".

Los socialistas explicaron en su escrito de denuncia que la reducción impuesta por Catalá “atenta contra el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos municipales”, cuestión en la que el Síndic les ha dado la razón al advertir que “no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático”.

Sandra Gómez ha anunciado que mañana presentará una moción de urgencia “ante la “gravedad de la resolución que tumba la organización del Gobierno de María José Catalá desde su constitución y que pone en tela de juicio el resto de decisiones adoptadas como asignar exclusivas a Vox antes de entrar al gobierno o la propia composición de los consejos de administración”.

Por su parte, Borja Sanjuán ha expuesto que el siguiente paso será elevar este incumplimiento al Consell Jurídic Consultiu, en caso de que María José Catalá no rectifique. “En caso de que el CJC se pronunciara y tampoco rectificara, podríamos estar ante un caso de prevaricación y entonces seguiríamos la vía judicial”, ha advertido el edil, quien ha remarcado que “estamos ante un caso de nulidad de derechos y eso es un proceso reforzado por la Constitución que vela especialmente por los derechos y libertades para construir nuestro sistema democrático y de participación política”.

“Con lo que juega Catalá es con derechos, que están especialmente protegidos y parece mentira que no lo sepa, aunque si lo sabe estaría presuntamente prevaricando”, ha advertido el concejal quien ha resaltado que una de las conclusiones del Síndic es que “todas las decisiones que se han adoptado en este Ayuntamiento desde su constitución vulneran los derechos de representación y esto puede tener como consecuencias muy graves en el caso de que no rectifique Catalá”. “Ella sabía lo que hacía perfectamente –ha continuado- tal y como el Síndic recuerda la cantidad de veces que se había quejado estando en la oposición de que no se respetaban sus derechos”.

Sanjuán ha resaltado que en la resolución, el Síndic responde a Catalá que “ha aprobado una resolución mucho más gravosa de la que se quejaba y está incurriendo en una actitud incoherente que contradice argumentos jurídicos que ella misma aportaba”. Por tanto, los socialistas insisten en que la resolución “demuestra que Catalá sabe que lo que hace no es legal” y alertan de que “cuando un responsable público actúa así podría incurrir en una prevaricación”.