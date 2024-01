La sanidad valenciana contratará a los mejores, sepan o no valenciano

La Conselleria de Sanidad anuncia que dará prioridad a la formación académica frente al concimento de valenciano para ser médico en la Comunidad Valenciana. Lo ha avanzado el conseller Marciano Gómez en el Foro Alicante que organiza el diario INFORMACIÓN.

Gómez ha explicado que su depertamento ya prepara los cambios oportunos para que el conocimiento de la lengua autóctona siga siendo uno de los méritos valorados en los candidatos a formar parte de las plantillas de los centros públicos pero que no será requisito y contará menos que la formación académica de los profesionales.

"Quiero para los valencianos y valencianas, y para mí mismo, que me atienda el mejor: el mejor formado, el que más sabe y con más experiencia" y sin "sesgos ideológicos", de manera que el valenciano será un mérito pero "inferior a la formación académica". El conseller ha explicado que hasta ahora eso no era así. "Con la salud no se juega" y es necesario "contratar al mejor" huyendo "de la ideología" porque "nadie es eficiente con ideologías predeterminadas y sectarismos".

Por otra parte y según recoge el propio diario Información, organizador del foro, "Marciano Gómez ha recordado que está en fase de exposición pública el decreto de zonas de difícil cobertura con beneficios científicos, laborales, docentes y económicos para los profesionales que decidan ir a estos puestos que están en los hospitales de Vinaròs, Requena, Torrevieja, Orihuela y Elda. Sobre los beneficios laborales el conseller ha destacado que se hará un concurso de méritos".

Gómez ha recordado -por último- que su departamento ha incrementado un 10,4% el dinero para pagar al personal tras absorber a las plantillas de los departamentos de Dénia y Manises tras su reversión.