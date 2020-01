Sanidad recetará visitas gratuitas a museos para personas que sufren soledad no deseada. Bajo el lema de 'Receta Cultura' y enfocado a personas mayores de 65 años. En Valencia tenemos una población mayor de 65 años de edad que representa casi 20% y más del 40% está en situación de soledad no deseada.

Primero los médicos empezaron recetar deporte, ahora podrán recetar cultura. Se trata de un piloto que luego será evaluado y si funciona se plantea extender a toda la Comunidad Valenciana, además de abarcar otros ámbitos del arte como el teatro o la música. El proyecto es promovido conjuntamente con Las Naves, centro de innovación del Ayuntamiento de València. Participan 6 museos y seis centros de salud.

¿Cuáles son los museos?

Bombas Gens Centre d'Art

Museo de Ciencias Naturales de Valencia

Museo de historia de Valencia

Museo Fallero

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí

Museo valenciano de tecnología

¿Cuáles son los centros de salud colaboradores?

Centre de Salut Miguel Servet

Centre de Salut Azucena

Centro Salud Fuente San Luis

Centre de Salut República Argentina

Centre de Salut Salvador Pau

Centre de Salut Valencia Serreria I

El objetivo es mejorar la salud de las personas participantes al combatir la soledad no deseada y el sedentarismo y reforzar su autoestima. La Organización Mundial de la Salud establece que la cultura y el arte benefician seriamente la salud y recomienda recetar estas actividades para hacer frente a algunas dolencias y problemas como pueden ser la soledad no deseada y el sedentarismo. Estas visitas estan preparadas específicamente para estas personas, tendrán una duración de 50 minutos y no consistirá solo en ir a ver, se tratan de visitas guiadas donde las propias personas seran protagonistas y podran crear vinculos al verse en 2 visitas al mes.