Ruth Merino: “En 2025 el Consell seguirá bajando impuestos”

Ruth Merino es a esta hora la persona más buscada en el Consell. Su departamento es el responsable de confeccionar las cuentas autonómicas de 2025. En medio de las apreturas por la financiación autonómica y las dudas sobre la llegada de un fondo de nivelación que compense la infrafinanciaión, la Consellera intenta cuadrar un presupuesto en el que no se resientan los servicios básicos con el compromiso de seguir bajando impuestos.

Según Merino “Lo complicado es que los ingresos para hacer el presupuesto no son los que deberían ser por la falta de financiación por parte del gobierno de España, los ingresos son limitados y hay unas prioridades y las prioridades son los servicios fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, dependencia, etcétera y ya ocurrió el año pasado, el 83% se va en esos tres servicios, sanidad, educación y servicios sociales que da muy poco margen para el resto”.

Aquí el problema adicional que ha surgido y que se está multiplicando en los últimos dos años, tres, es los intereses, que ahora sí que están pagando de interés por esa deuda. Y donde en 2023 se pagaron 430 millones de euros por intereses en un año, en 2024 estamos cerca de los 900 millones de intereses y en 2025 llegan los 1.200 millones de intereses. Eso sí que es dinero líquido que sale de la caja. Entonces, por una parte tenemos esa infrafinanciación de 1.800 millones de euros de media y por otra parte los 1.200 de intereses. ese pago de intereses que nos lastra y no nos permite llevar a cabo otras políticas. Este es ese problema enquistado, crónico ya, desde hace dos décadas de, bueno, esa injusticia que se comete con todos los valencianos y por la que este gobierno y el presidente de la Generalitat y yo misma estamos peleando y también muchos agentes sociales.

Cambio de modelo

Sobre un nuevo modelo de financiación Merino no se ha cortado: “Les viene grande, yo es la conclusión que he llegado, es demasiado, le viene grande a este gobierno, a este presidente del gobierno, a Pedro Sánchez y a la ministra Montero. Yo, voy a seguir pidiéndolo, pero lo veo complicado. El fondo de nivelación sería inmediato, si quisiera, mañana mismo lo aprobaban, es que no hace falta tener ni presupuestos, es decir, que es cuestión de hacer un acto de voluntad, de reconocer la injusticia con la comunidad valenciana y cambiarlo a partir de mañana”.

Impuestos

En este aspecto la Consellera de Hacienda insiste en el mensaje de comienzo de legislatura: “Vamos a bajar impuestos en la medida de las posibilidades, yo de verdad es algo que es que se me nota, es que quiero bajar impuestos, es que el presidente también quería bajar impuestos y como sabéis bien, las primeras medidas que hemos adoptado son para las rentas medias y bajas, por mucho que se empeñe la posición ¿Qué más quisiera yo que estar bajando ya impuestos a todos? A las empresas, a las rentas medias, a las bajas que ya lo estamos haciendo y también a las altas, porque no olvidemos que el IRPF autónómico de la Comunidad Valenciana es el más alto de España. Aún así tenemos datos hasta septiembre y ya recaudados 1865 millones cuando en septiembre el 23 fueron 1785, es decir, bajando impuestos se ha recaudado 80 millones más hasta septiembre, el cierre va a ser muy bueno”

Impuestos que llegan desde el Gobierno central

En este punto Ruth Merino ha mandado un aviso preocupante para la Comunidad: “El gobierno de España tiende mucho a decir que va a subir los impuestos a los ricos y a las grandes compañías para cubrir miles de millones por un ajuste que le pueda pedir a Europa, y eso está demostrado que es mentira, que al final va a las clases medias, es donde nos van a crujir a impuestos otra vez, que es donde está la gran masa de gente, el gran número de contribuyentes y donde se puede sacar al final unas cuantías que te permitan hacer cumplir con lo que te exige Europa”

Apoyo Vox a los presupesutos

La confección de las cuentas autonómicas dependen de un acuerdo con Vox para su aprobación tras su salida del gobierno. En este aspecto, Merino se muestra optimista: “Primero, deben esperar a ver los presupuestos, intenta aportar, mejorar, introducir medidas que a tus votantes les puede gustar, en las que el Partido Popular puede estar de acuerdo y luego ya decides. A mí me gustaría que hicieran ese ejercicio de responsabilidad.

Seguro que tienen alguna buena idea que introducir y seguro que podemos llegar a un acuerdo. Yo me gustaría que lo hicieran todos los partidos, pero me gustaría que Vox, con el que hemos estado gobernando hasta hace muy poquito tiempo,viera que son unos buenos presupuestos que van la línea, que aportaran para contribuir a que fueran mejores y que los aprobaran. Y se lo agradecerían sus votantes”.