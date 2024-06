El revolucionario invento valenciano para combatir la soledad no deseada: "Me alegra el día"

La soledad no deseada, es uno de los mayores problemas asociados al envejecimiento de la sociedad española. Facilitar la autonomía de las personas mayores, ser conscientes que esa persona se está adaptando a los cambios que supone la edad y sus circunstancias vitales es parte del proyecto Dial.

Un proyecto que está desarrollando la Universidad Politécnica de Valencia junto a las Naves y que consiste en un asistente por voz. Vicente Traver profesor titular de la UPV y director del grupo Itaca-Sabien un grupo dedicado a la innovación tecnológica para la salud y el bienestar cuenta en COPE que esta idea comenzó a fraguarse durante la COVID-19, periodo en el que los problemas de las personas mayores se vieron incrementados, “son personas que no tienen las habilidades tecnológicas para estar defendiéndose, por ejemplo, con el whatsapp o con el teléfono móvil y que prefieren estar usando otros mecanismos de comunicación“.

“Vimos la necesidad de diseñar este tipo de Alexa, pero con unas premisas específicas”, señala el investigador, quien las enumera de la siguiente manera. “Primero, la privacidad y que estos datos no podían quedar a disposición de Amazon, tenían que quedar en privado, y segundo, el uso también del valenciano y del castellano, ya que muchas personas mayores solo hablan valenciano, queríamos que hablaran su en su lengua”.









Primera fase del Alexa valenciano

Durante el desarrollo del proyecto, los investigadores buscaron personas que vivían solas y querían ofrecerse voluntarias para participar en el desarrollo del proyecto. “Nos fueron indicando cuáles eran sus principales necesidades, hemos hecho lo que realmente a ellos les importa”. El investigador de la UPV se emociona al recordar qué les contaba uno de los voluntarios.

“Que una voz me diga por la mañana, buenos días, Pepe, cómo estás me alegra el día”. El lado más emotivo del asistente por voz valenciano “A mí eso me hunde moralmente como sociedad porque pienso que algo está más fallando, pero si por lo menos de esta forma lo podemos estar complementando, podemos estar reduciendo este sentimiento de soledad y le podemos facilitar que estas personas se comuniquen con personas que están en la misma situación o incluso con sus familiares porque también facilita o identifica”.





DIRECTO | DIAL es un asistente de voz diferente a los existentes en el mercado.

?Diseñado por y para personas mayores

?Usa "Escucha activa"

?Detecta situaciones de soledad no deseada

La sensación de molestar a los más jóvenes

Lo que también se dieron cuenta desde la UPV con este proyecto es que muchas personas mayores, no llaman a sus familiares porque no saben si “será un buen momento o les molestarán”.

Gracias a Dial puede ser mucho más fácil y darse al revés, cuando estas personas se sienten más pochas o están un poco más tristes, les pueden estar llegando avisos a sus familiares, de tal forma que son ellos los que establecen la comunicación y llaman”.

Además, tiene servicio de recordatorio para hidratarse, de toma de medicación o necesidades similares. “Hay que dejar claro que en ningún momento queremos reemplazar a los profesionales sanitarios”, es más, según el investigador, “es una ayuda para gestionar mejor los recursos”.





Cuándo podremos obtener Dial

Desde la Universidad Politécnica aseguran que están “trabajando con consellerías y con ayuntamientos para tratar de implantarlo porque aquí no es simplemente algo que puedes estar comprando en un supermercado, tiene que haber detrás unas entidades que estén prestando el servicio y esto es más lo más complicado, estamos trabajando en esta actividad de transferencia de tecnología porque nosotros como investigadores consideramos que hay que hacer investigación, pero luego eso tiene que generar un impacto y llegar a la gente, a la sociedad”.