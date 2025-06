La realidad del proceso de desintoxicación: "No es un tratamiento a corto plazo, hablamos de 2 a 5 años para una recuperación real"

Según los datos más recientes disponibles de la Conselleria de Sanidad, en 2023, se atendió a un total de 39.432 pacientes en las Unidades de Conductas Adictivas (UCAs) de la Comunidad Valenciana.

De estos, se registraron 6.162 admisiones a tratamiento (personas atendidas por primera vez) en las UCAs de la provincia de Valencia. Esto sin contar a todos aquellos que han sido tratados en clínicas privadas. Ahí, el porcentaje se dispara.

El consumo de cannabis, así como el de cocaína, son mucho más frecuentes en la Comunitat Valenciana entre los más jóvenes.

Por ejemplo, el 2,1% de los valencianos han consumido cocaína en los últimos 12 meses. Son poco más de 72.000 personas

En el caso del alcohol, el consumo ya afecta a uno de cada seis jóvenes valencianos de entre 15 y 24 años.

¿Cómo se empieza? En muchos de los casos, como algo lúdico y se convierte, sin darte cuenta, en una necesidad de primer orden en tu vida. Es el caso de Carlos Torán. Carlos es un adicto recuperado. Tanto es así, que ahora es psicólogo y terapeuta especialista en adicciones, y el responsable del centro Hipócrates Valencia. Conocer el problema de primera mano, “es un plus a la hora de tratar con paciente”, asegura Carlos, quien explica “por un lado, conoces todas las trampas que se auto imponen, y a la vez puedes usar tu experiencia para ayudar mejor”. De hecho, añade “el 90 por 100, de nuestro equipo terapéutico es adicto recuperado. Eso ya es una forma de lograr que piensen que les vas a comprender. Porque les vas a decir cosas que tú sabes, que solo sabe alguien que también lo ha vivido. Entonces, claro, ya las defensas de la persona, caen. La armadura se desmonta”.

Carlos Torán

Un proceso largo

“En Instituto Hipócrates trabajamos siempre con un ingreso. Es necesario que la persona salga del entorno, que haga una especie de desconexión total, y cuando digo entorno, me refiero a todo el entorno: no solo el camello, el colega de consumo... es la familia, la pareja, el trabajo, todo”, relata Carlos. Y por ese motivo, es necesario que se haga también un tratamiento integral para la persona y el entorno: “La familia sufre muchísimo, la pareja sufre muchísimo, los hijos también. Entonces, se necesita un tratamiento integral para la persona y el entorno. No es un tratamiento de corto plazo, sé que vivimos en la era del cortoplacismo, -en 2 meses te curo y puedes funcionar-, no. Eso no es cierto. Tratamientos serios son largo plazo de 2/5 años para decir que la persona se haya recuperado”.

Es una enfermedad crónica, “es como la diabetes. Lo que aquí lo único, la medicina, dijéramos de mantenimiento, es el grupo. Y mantener ese contacto una vez estés recuperado. Estamos hablando de una frecuencia, a lo mejor, pasados 4 o 5 años, una vez al mes, cada 2 semanas”, aconseja.