"Quedaos en casa. Peros moveos." El consejo de los profesionales ante el confinamiento por coronavirus

Los expertos recomiendan hacer ejercicio y mantener cierta actividad física, pese al confinamiento para combatir el sedentarismo. En COPE Valencia hemos hablado con Karoon Pilates estudio que asegura que hacer ejercicio es especialmente importante en este confinamiento y que debemos seguir no sólo para mantenerse en forma física, sino también mental.

Manu Miralles, su gerente, afirma que "estamos diseñados par movernos y el cuerpo esta preparado para ello, por eso estar sentado todo el día en el sofá no es nada bueno. Lo positivo de realizar pilates es que no es agresivo ni causa estrés al organismo."Además nos recuerda que la importancia de conectar cuerpo y mente. "Te ayuda a concentrarse, y cuando estamos concentrados en algo, el resto de cosas pasan a un segundo plano y por tanto nos desvinculamos de los problemas del día a día."

Cuando estamos concentrados en algo, el resto de cosas pasan a un segundo

La imposibilidad de salir al exterior hace que las aplicaciones o las clases virtuales se hayan convertido en el mejor aliado para practicar actividad física, pero desde karoon pilates estudio, Manu Miralles no da unos sencillos consejos para garantizar que la práctica de ejercicio en casa sea la correcta. Lo más importante es que prestemos atención a la respiración, y que no nos obsesionemos con seguir el ritmo de esas clases virtuales. "Lo importante no es el cuánto sino el cómo."

Haecer ejercicios a un ritmo que nos permita estar concentrados para hacerlo bien. Además Miralles no insta a no procrastinar: "no seais perezosos. Quedaos en casa, pero moveos."

Además desde la Generalitat Valenciana te recuerdan durante el confinamiento debes ventilar la casa con asiduidad. Lavarse las manos frecuentemente. Salir solo cuando sea necesario: para ir y venir a trabajar, ir al supermercado o a la farmacia. Toser en el codo. Usar pañuelos desechables. Evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos