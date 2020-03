¿Qué podemos hacer para no llevarnos un susto en la factura energética cuando pase la cuarentena?

Ante la crisis desatada por el coronavirus y el consecuente estado de alarma decretado por el Gobierno, las familias españolas están cumpliendo de forma ejemplar su único cometido: quedarse en casa. Horas y horas entre las cuatro paredes de nuestros hogares que nos llevan a estrujarnos el cerebro para encontrar actividades con las que aprovechar el tiempo libre y hacerlo más ameno. Todas estas rutinas que estos días inundan las redes sociales tienen un común denominador entre ellas, un uso exponencial de la energía en nuestras casas. Ejemplo de ello son actividades como ejercicio físico siguiendo una clase a través del ordenador, videojuegos y consolas, películas y series en la televisión, nuevas recetas de cocina con el consecuente uso de hornos y fogones y otras tantas más.

Y todo ello añadido a lo estrictamente obligatorio como el gasto de luz que supone el teletrabajo o la educación a distancia. Por todo ello, vemos cómo una de las derivadas del confinamiento de la población es que el consumo de luz, gas y agua se ha disparado. A este respecto, y teniendo en cuenta las dificultades económicas por las que la sociedad está atravesando, el Gobierno ha provisto un paquete de medidas entre las que prohíbe a las compañías suministradoras cortar el agua, la luz y el gas a los hogares españoles. De esta manera, se garantiza a las familias que dejen de ingresar de manera temporal a causa de la crisis del COVID-19 que mantengan el suministro energético.

RAZONES PARA AHORRAR EN EL CONSUMO

Markus Spiske

En cualquier caso, cabe puntualizar que la cuenta se acabará pagando, lo que las compañías han propuesto al Gobierno y a los ciudadanos es una moratoria en el pago. Por todo ello, se antoja realmente importante concienciarnos sobre el gasto de energía que estamos haciendo en nuestros hogares hasta que el estado de alarma concluya, y así, evitar un susto cuando haya que hacer frente a las facturas.

Existen dos razones de peso por las cuales debemos ahorrar energía. La primera es el bolsillo - la electricidad ha subido el 70% en España desde el año 2008- y la segunda es el cambio climático. De hecho este sábado 28 de marzo se celebra La Hora del Planeta, se trata de un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de los hogares durante una hora, concretamente de 20.30h a 21:30h. Por estos dos motivos te proponemos a continuación buenas prácticas para “aminorar” el gasto de energía durante el confinamiento.

ENCONTRAR LA TEMPERATURA PERFECTA EN LA CASA

Ya estamos en primavera y este lunes cambiamos la hora, lo que supone la antesala previa al buen tiempo. Aún así, en varios punto de España todavía es época de usar la calefacción. Bueno pues, ahora más que nunca es fundamental que la encendamos sólo si de verdad hace frío y no encenderla por defecto. La temperatura ideal del hogar está en 20 grados y por cada grado de más, el gasto se incrementa entre un 5% y un 10%.

En cuanto a una de las zonas de la casa que vamos a utilizar estos días por el teletrabajo, el despacho, es recomendable evitar el uso de papel innecesario para notas, mejor optar por herramientas digitales. Otra buena práctica es imprimir solo lo estrictamente necesario y utilizar papel reciclado. Aunque la tendencia es usar Google como buscador en Internet, es un buen momento para probar Ecosia, un buscador que destina parte de sus beneficios a la plantación de árboles y a la mejora medioambiental y social.

CARGAR EL MÓVIL EN MODO AVIÓN

Sobre los aparatos electrónicos presentes en casa, es conveniente no dejar la televisión en standby y a la hora de cargar el móvil hacerlo en modo avión para que sea más rápido y con un menor consumo. Por otro lado, es importante evitar el uso de la secadora y aprovechando el tiempo primaveral tender la ropa al aire libre. En el baño, debemos recordar que el agua caliente supone el 26% del consumo en los hogares. La ducha es uno de los principales momentos que dispara su consumo, por lo que se recomienda no sobrepasarse de los 7 minutos. Desde luego, olvidarnos de los baños.

AHORRAR CONSUMO EN LA COCINA

En la cocina tenemos que fijarnos en el horno, ya que es uno de los electrodomésticos de mayor consumo, mientras que el microondas gasta entre un 60-70% menos. Además, a la hora de cocinar en horno, es recomendable no abrirlo porque pierde unos 20 grados de temperatura y consume más para volver a calentarse. En cuanto al frigorífico, es aconsejable mantener 5º para refrigeración y -18 para congelación. Asimismo, contar con una lista de qué comer cada día permite no abrir el frigorífico demasiadas veces y ahorrar con ese pequeño gesto. Por último es recomendable no lavar los platos a mano, por el consumo continuo que conlleva, supone también un 40% más de gasto.