Roberto Trashorras destaca a varios jugadores del Barcelona de Hansi Flick: "Hace que juegue mejor"

Lamine Yamal y Pedri son los dos españoles en el once ideal de la IFFHS.

El exfutbolista Roberto Trashorras ha analizado la actualidad del fútbol español en una entrevista con Albert Díez en el programa 'Esports COPE'. Durante su intervención, ha repasado el inminente duelo entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano, desvelando las que, a su juicio, son las claves del duelo que arrancará este domingo a las 14:00 horas en el Camp Nou.

Europa Press El Barcelona abrirá una nueva zona del Camp Nou para tener 62.000 espectadores en su estadio.

Trashorras ha reconocido que las opciones del Rayo Vallecano se reducen mucho al jugar en el estadio azulgrana.

"No es lo mismo si jugara en Vallecas, lógicamente, creo que las acciones del Rayo se multiplicarían, y mucho", ha comentado. Pese a ello, ha señalado que deben darse "muchas circunstancias" para que la victoria sea posible, como "hacer muy buen partido, defender muy bien, gestionar muy bien las oportunidades" y tener la suerte de cara.

Si eres capaz de dar esos 3, 4 pases, le puedes hacer daño" Roberto Trashorras Exfutbolista

El ex del conjunto vallecano, entre otros equipos, ha apuntado directamente a la zaga como el principal punto vulnerable del equipo de Hansi Flick.

"A nivel defensivo es un equipo que también encaja, que también te deja tus espacios", ha afirmado. Según Trashorras, el Barça "muchas veces tira la línea muy muy adelantada, a veces, pues algo descoordinada". Por ello, considera que si el rival es capaz de aprovecharlo, el peligro está servido: "Si eres capaz de dar esos 3, 4 pases, le puedes hacer daño".

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Pedri y los jugadores diferenciales

Preguntado por los jugadores que quitaría del once del Barça, Trashorras no ha dudado en señalar a tres. En primer lugar, a Pedri, "porque es quizás el que hace que el Barça juegue mejor". A continuación, ha mencionado a "Lamine Yamal y Raphinha", a quienes considera "los jugadores más en forma" y capaces de "decidirte partidos" por sí solos, incluso cuando el equipo no tiene su mejor día.

Para mí es el portero titular de la selección española" Roberto Trashorras Exfutbolista

El exjugador también ha tenido palabras de elogio para Joan García, portero del FC Barcelona, cuya primera convocatoria con la selección española ha sido noticia.

Para Trashorras, su inclusión es más que merecida: "Sin ninguna duda. Yo creo que sería injusto que no fuera. Me parece ahora mismo el mejor portero que tiene España". Ha sido tan contundente que ha sentenciado que, basándose en el rendimiento actual, "para mí es el portero titular de la selección española".

Alamy Stock Photo Joan García del FC Barcelona

Por último, sobre las opciones del Barça en la Champions League, ha expresado que le generan "más dudas". Considera que, aunque es un candidato, debe ajustar sus problemas defensivos para competir contra los rivales más potentes de Europa.

"En Europa debe ajustar más el tema defensivo, porque creo que se le genera demasiadas situaciones de peligro para un equipo tan grande como el Barça", ha concluido, en Esports COPE.