Pediatras valencianos sobre los andadores: "Acercan el peligro a los bebés"

Estamos a 3 días de la última parada festiva de estas Navidades: la noche de Reyes y la visita de sus Majestades de Oriente. Así que, estos días que nos quedan, estarán dedicados, entre otras cosas, a pensar en regalos: qué pedir, qué no pedir, cómo ser originales…

Pero… hoy queremos pararnos en conocer qué es lo que no tenemos que regalar: o qué recomiendan los expertos, que puede ser peligroso para los más pequeños de la casa. Para Juan Carlos Julià, Presidente de la Asociación de Pediatría Valenciana, está claro: a los bebés no hay que regalarles andadores. Y el motivo de su peligrosidad no está en que perjudica el correcto desarrollo de las piernas y la espalda, como dicta la creencia popular. El motivo es otro: les hacen tener más acceso a los peligros.

¿Y qué podemos regalar? Pablo Busó, Coordinador del departamento de Investigación Infantil y Pedagogía de AIJU, apuesta por regalar todo aquello que fomente el juego al aire libre, porque, entre otras cosas, fomenta la creatividad y previene el sedentarismo

Y es que, las pantallas se han convertido en un problema para los más pequeños, debido al excesivo uso que hacen de ellas. Lo recomendado: máximo 2 horas al día.