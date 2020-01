Pasa de estar en el paro en España a ser un reconocido actor en Hong Kong

Alberto Calvet nació en la localidad de Alberic y a los 3 años se trasladó junto a su familia a Massalavés, De niño nunca tuvo el menor interés en la interpretación en ninguna de sus modalidades. A él le gustaban los ordenadores y por eso decidió estudiar un ciclo en el instituto Consuelo Aranda de Alberic. Se dedicó más de 10 años a trabajar de la informática pero, desafortunadamente, la época de la crisis no le hizo justicia y fue una de las muchas personas despedidas. No tenía trabajo y además se terminó divorciando de su mujer. Después de 24 meses de buscar trabajo pensó que no podía seguir así y tomó una decisión valiente y sin ningún tipo de garantías. Se sacó el título de Profesor de Español como Lengua Extranjera en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y se mudó a Hong Kong. Ahora, años después, es un actor, community manager e influencer con más de 140.000 seguidores a sus espaldas.

Para Alberto la adaptación no fue nada fácil. ''Mis primeros meses fueron muy malos. Tuve muchas entrevistas de trabajo, pero descubrí que era imposible trabajar aquí como extranjero. Solo tenían opciones de progresar los que venían con un contrato desde su país de origen. De todos modos, no me rendí. Fui a 'networkings' para conocer a gente y organicé eventos privados en los que cocinaba y compartía cultura valenciana con ellos. El segundo año de estar en Hong Kong leí un mensaje en Facebook que buscaba personas para colaborar en una película. Me apunté, me rodeé de compañeros que pertenecían a este mundillo y ahí empezó todo''. Comentaba el actor a Vicent Tafaner para el periódico Levante.

Ahora tiene cuarenta años y ha logrado trabajar con directores como Herman Yau y actotres como Andy Lau, Woody Harrelson o Donie Yen entre otros muchos. ''He perdido la cuenta de los proyectos en los que he participado. Los de mayor renombre son 'Ahora me ves 2' o 'Shockwave'. Aquí, los occidentales solemos ser los malos de la película. La mayoría de mis papeles han sido como mercenario o miembro de una mafia'', añade.

También ha participado en campañas de publicidad junto a la actriz española Lucía Guerrero y llevado a cabo anuncios para distintas firmas de Hong Kong. ''No suelo ver la televisión y cuando aparezco, me entero más por los que me siguen a través de redes sociales que por mí mismo. Recuerdo que en una ocasión rodé un anuncio de compresas que se hizo viral y la gente me paraba por la calle para pedirme una foto''.