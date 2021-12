Paloma Cuevas: "Instagram nos ha ayudado a mostrar el día a día de cómo ha nacido la colección con Rosa Clará"

Es una de las mujeres más buscadas del momento. Empresaria, diseñadora y una de las mujeres más elegantes de nuestro país, Paloma Cuevas se ha convertido en todo un referente por su filosofía de vida y por la inspiración que su figura supone. Hoy ha querido cerrar el año con Trending Cope haciendo un repaso a los valores que han guiado su 2021 y los retos que protagonizarán su 2022.

A veces la gente tiene una concepción diferente de uno mismo

Entre esos retos se encuentra la salida a la venta de la colección que ha diseñado junto a Rosa Clara para invitadas y novias. Una presentación que no será presencial, debido a al contexto epidemiológico actual, sino que directamente desembarcará en las tiendas con mucha ilusión el próximo mes de febrero. De sus diseños ya hemos podido ver algunas pinceladas a través de sus redes sociales: ‘Instagram nos ha ayudado a mostrar el día a día, desde que nace la inspiración en los dibujos, selección de tejidos y colores, confección en el taller y hasta la finalización del modelo’.

‘La colección estará a la venta en febrero en 85 países. Rosa Clará tiene más de 5.000 puntos de venta en todo el mundo, pero aún así Instagram es siempre una gran plataforma que ayuda a captar la atención y en este último año ha sido vital. Incluso hay quien pregunta por los diseños, y es precioso interactuar con posibles compradoras. Es muy satisfactorio’.

En cuanto a su filosofía de vida, Paloma es una persona reflexiva, que valora cada momento, pero también es una mujer divertida a la que le gusta compartir chistes y memes graciosos en sus redes: ‘A veces la gente tiene una concepción diferente de uno mismo, porque sólo ven una imagen estática. Las redes han cambiado eso. Me encantan las bromas, es algo que he heredado de mi padre. Él sí que tiene un sentido del humor muy agudizado, algo que mi hermano también compartía en su momento. Me encantan las sobremesas con amigos y familia llenas de alegría. Es algo que una foto no refleja, pero es la realidad al fin y al cabo’.

De la forma en la que nos comunicábamos antes de la explosión del mundo digital, Paloma sólo echa en falta más presencia en las cosas de la vida real: ‘Debemos conectar más con el aquí y ahora. Sonreír más a las personas directamente, no solo al objetivo de una cámara o de un móvil. Escucharnos más y mirarnos más a los ojos, prestarnos más atención y decirle a la otra persona que nos importa lo que nos está contando’.

Paloma ha querido despedirse con un mensaje de esperanza para el 2022: ‘Espero que el próximo año nos traiga, sobre todo, mucha salud, que tan necesaria es ahora mismo para todo el mundo’

