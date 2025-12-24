Paiporta reconecta sus dos orillas y recupera normalidad con la apertura del Puente Nuevo

La reconstrucción en Paiporta sigue avanzando y el municipio finaliza el año con una fase clave completada: la reapertura al tráfico rodado del Puente Nuevo. Esta infraestructura, financiada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, permite recuperar gran parte de la normalidad en la movilidad del municipio y continuar con las obras de reconstrucción del resto de los puentes dañados.

Conectar el municipio, la prioridad

El municipio de Paiporta se encuentra dividido en dos por el barranco del Poyo, y la dana del 29 de octubre de 2024 causó graves daños en los puentes que conectan ambas orillas. Por ello, la recuperación progresiva de estas conexiones ha sido una prioridad para garantizar el funcionamiento del municipio y la vida diaria de la ciudadanía.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha señalado la importancia de una reconstrucción planificada: "somos conscientes de que la ciudadanía quiere ver avances rápidos, pero la reconstrucción no puede hacerse de cualquier manera". Según Ciscar, es fundamental "necesitamos terminar un puente antes de comenzar con otro para garantizar que Paiporta esté conectada y que los vecinos y vecinas puedan continuar viviendo y desplazándose con normalidad dentro del municipio".

Necesitamos terminar un puente antes de comenzar con otro para garantizar que Paiporta esté conectada" Vicente Ciscar Alcalde de Paiporta

Garantías de seguridad y rigor técnico

Por su parte, el concejal de Reconstrucción, Alejandro Sánchez, ha destacado la complejidad de los trabajos. "La reconstrucción de infraestructuras de esta envergadura implica un trabajo técnico muy complejo y unos procesos de validación que deben cumplirse escrupulosamente", ha afirmado. Sánchez considera que es la única manera de "ofrecer a la ciudadanía las máximas garantías de seguridad y, al mismo tiempo, asegurar una gestión eficiente de los recursos públicos".

Es la única manera de ofrecer a la ciudadanía las máximas garantías de seguridad" Alejandro Sánchez Concejal de Reconstrucción en Paiporta

El nuevo Puente Nuevo ya está operativo con dos carriles de circulación, uno por sentido, y dos aceras, una de ellas de carácter ciclopeatonal. Además, se ha realizado el refuerzo integral de toda la estructura, adaptándola a los actuales estándares de seguridad y funcionalidad.

Ajuntament de Paiporta



Con la reapertura de esta infraestructura, el Ayuntamiento de Paiporta reafirma su compromiso con una reconstrucción responsable y planificada, centrada en las necesidades reales de la ciudadanía, avanzando paso a paso en la recuperación del municipio tras los graves daños ocasionados por la dana.