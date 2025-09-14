Orquesta y Coro de RTVE actuará en beneficio de Conservatorios de Utiel y Catarroja afectados por la dana

La Orquesta y Coro de de Radio Televisión Española (RTVE) ofrecerá el 19 de septiembre en el Auditorio del Palau les Arts 'Reina Sofía' de València un concierto extraordinario en beneficio de los Conservatorios de Utiel y Catarroja (Valencia), gravemente afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

Esta iniciativa nace del gerente de la orquesta, Manuel Ventero, y de una componente de la misma, la flautista catarrogina Mónica Raga que, gracias a sus gestiones con el equipo directivo del conservatorio y el AMPA de Catarroja, se ha organizado este concierto extraordinario, según ha informado el Conservatorio de Catarroja en un comunicado.

El programa está compuesto por obras de Gabriel Fauré y cuenta con la dirección del maestro francés Marc Korovitch. La velada se abrirá a las 19.30 horas con la Suite de Pelléas et Mélisande, opus 80. La segunda parte estará protagonizada por el Réquiem en re menor, opus 48, que contará con la soprano Raquel Albarrán y el barítono Damián del Castillo como solistas.

El concierto extraordinario a cargo de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española será a beneficio íntegramente de los Conservatorios de Utiel y de Catarroja. Las entradas, ya se pueden comprar al precio de 15 euros a través de la página web: lesarts.koobin.com