Myke Towers suspende su concierto en Valencia a causa de la lluvia

El cantante Myke Towers ha suspendido el concierto que iba a celebrarse esta noche en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València a causa de la lluvia caída desde última hora de la tarde en la capital del Turia, que ha obligado a cancelar el espectáculo por "imposibilidad técnica", según han explicado a Europa Press fuentes de la organización.

De este modo, miles de personas no han podido disfrutar de la actuación de la estrella de música urbana, que en una historia en su Instagram se ha dirigido a sus seguidores: "Un saludo especial para toda mi gente de Valencia que me están esperando para el concierto. Me quedé aquí, con las ganas de cantarles, pero no está en mis manos. Lo que podía pasar es que nos electrocutáramos. Es cuestión de lluvia. Estén pendientes por si hay algun cambio. Gracias por esperarme"."DAÑOS EN EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y VÍDEO"

El concierto cancelado forma parte de la gira europea del artista portorriqueño. Las organización incide en que "los daños sufridos en los equipos de sonido, iluminación y vídeo han imposibilitado continuar" con el directo.

"Hemos hecho todo lo posible, pero no hay condiciones de seguridad ni calidad técnica", afirman estas fuentes, que añaden que la devolución de las entradas se realizará por los canales oficiales. En este sentido, avanzan que publicarán más información en redes sociales.

la previsión para hoy

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos de nubes altas y registrará un descenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón.

Así, esta jornada las temperaturas mínimas no anotarán cambios o sufrirán ligeros descensos mientras que las máximas también bajarán en puntos de Castellón e interior de Valencia. En el sur de Alicante sí subirán las temperaturas.

EP Así amanece

Además, se espera viento flojo variable con predominio de la componente oeste que girará a este y sur flojo en el litoral por la tarde con intervalos de intensidad moderada en el litoral sur y central.