La mejor hamburguesa del mundo es valenciana y estos son sus ingredientes: "Es la única"

La mejor hamburguesa del mundo ya no es americana, es valenciana

Carne de primera calidad, ingredientes seleccionados de forma minuciosa y combinaciones impensables hace algunos años, han hecho que este plato, tradicionalmente asociado a la comida rápida, se convierta en todo un bocado gourmet.

Así lo demuestra el ganador del premio a la mejor hamburguesa del mundo, el Wall Best Burger, que este año ha recaído nada más y nada menos que en una hamburguesería valenciana, Hundred Burgers.

Cuál es la mejor hamburguesa del mundo

Alex González, CEO de Hundred “creamos el proyecto en el año 2020, dejando todo lo que habíamos hecho con nuestra vida profesional hasta entonces porque no venimos del mundo de la hostelería, lo hicimos por amor a las burgers porque somos unos frikis de probar hamburguesas”.

Este frikismo creen que es una de las claves del éxito, no se creó “solo con fines económicos”

Por qué se llama Hundred, la hamburguesería

El origen es muy curioso, de hecho, continúa el hilo conductor de la pasión de ambos creadores por la hamburguesa, ya que ‘Hundred Burgers’ es el nombre que tenía la cuenta de Instagram que gestionaban de forma conjunta y mostraban los lugares del mundo donde iban a probar este plato.

Una de las hamburgueserías de Hundred en Valencia

González afirma en Mediodía COPE que “era la lista de nuestras cien hamburguesas favoritas del mundo y el proyecto lo montamos llamándolo igual y respetando esa misma cuenta de Instagram porque en el fondo lo que nosotros queríamos era resumir todo el conocimiento que habíamos adquirido en esos viajes y de esas cien hamburguesas que nos habían inspirado en una sola, que iba a ser la nuestra”.

Así es la mejor hamburguesa del mundo

Se llama la singular y sus ingredientes son:

Carne madurada

Cheddar

BBQ de mamá

Bacon

Cebolla caramelizada

Crema camembert

Su propio creador no sabe muy bien la clave exacta del éxito, pero sabe que “funciona muy bien, es una burger que tiene un equilibrio muy interesante, es muy armónica, tiene algún toque dulce que le aporta la cebolla caramelizada y luego también toques más fuertes como el que le da nuestra carne madurada o la crema camembert”.

Lo curioso es que “es la única hamburguesa de nuestra carta que no está inspirada en ningún otro restaurante del mundo, sino que es la burger que yo hacía con mis amigos cuando hacíamos barbacoas o con mi familia cuando comíamos los domingos en casa y nos apetecía hacer hamburguesas”, explica el CEO Hundred Burger.

Un proyecto de Lanzadera

“Somos un producto de la aceleradora de empresas Lanzadera de Juan Roig, el presidente de Mercadona, entramos allí en el año 2021 y ya existíamos, teníamos un restaurante y lo que nos pudo aportar sobre todo fue esa estructura para aprender a crecer, a poder abrir más restaurantes y para crecer de forma ordenada de acuerdo con un modelo de gestión que funcionara y que mantuviera la calidad y mira nos ha ido estupendo”.

Hundred Burgers Otra de las hamburguesas que ofrecen en Hundred

Valencia, a la cabeza de la creación de burgers

Muchos son los expertos que ya han puesto el ojo en Valencia en cuanto a hamburguesas se refiere, no solo el The World Best Burger, “también más personas ya están diciendo que Valencia puede que sea la mejor ciudad del mundo en burgers compitiendo con Nueva York, es una cosa muy bestia, pero en el fondo también yo creo que detrás de todo esto lo que hay es una realidad que se palpa y es que tenemos la mejor gastronomía del mundo y tenemos que ser todos un poquito más patriotas en ese sentido, lideramos todos los rankings de gastronomía del mundo y somos envidiados por todo el mundo por nuestra comida y hay que poner a la hostelería española y el sector alimentario español donde se lo merece”, reflexionan desde Hundred.