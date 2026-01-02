Una masa de aire ártico amenaza con dejar nieve para Reyes en cotas bajas en la Comunidad Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una nota informativa ante la llegada de un episodio de lluvias y nevadas a la península. La situación meteorológica está marcada por una baja fría, bautizada como Francis, que transportará una masa de aire subtropical y húmedo, y por un corredor de vientos del norte que introducirá una masa de aire ártico sobre España a partir del próximo 3 de enero.

Nieve en cotas medias y bajas

Según la AEMET, la interacción de ambas masas de aire podría provocar que, durante los días 4 y 5 de enero, las precipitaciones se produzcan en forma de nieve en cotas medias o bajas. Las zonas con mayor probabilidad de acumular nieve son el cuadrante suroriental peninsular, la Ibérica oriental y el este de la meseta sur.

En la Comunitat Valenciana, el episodio podría ser especialmente relevante, con nevadas en el interior de Castellón y de Valencia, así como en la comarca de l'Alcoià. La agencia meteorológica contempla la posible aparición de precipitación en forma de nieve en cotas muy bajas en esta comunidad, lo que puede tener un importante impacto en la seguridad vial durante días de alta movilidad.

A pesar de las previsiones, la AEMET subraya que, debido a la compleja interacción entre los diferentes frentes, "el pronóstico presenta una excepcional incertidumbre en este momento". Por ello, recomienda seguir la evolución de las predicciones en los próximos días. A partir del día 6 de enero, el escenario más probable es que las precipitaciones pierdan intensidad y extensión.

Lluvias y desplome de las temperaturas

El episodio se manifestará primero con un aumento de la inestabilidad en el tercio sur y sureste a partir del día 3, con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en áreas del golfo de Cádiz, Estrecho, costa del Sol y el cabo de La Nao. Todo ello irá acompañado de un importante descenso de las temperaturas en toda la península.

Recomendaciones ante el temporal

Ante esta situación, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha informado a los municipios para que mantengan la necesaria atención y seguimiento de los avisos. El objetivo es que puedan activar con antelación sus planes de protección civil y protocolos, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables como personas mayores, enfermos y familias desfavorecidas.

Entre las medidas preventivas, se recomienda a los ayuntamientos la posibilidad de habilitar refugios climáticos en instalaciones municipales. A la ciudadanía, se le recuerda la importancia de tener cuidado con los sistemas de calefacción para evitar intoxicaciones, no sobrecargar la red eléctrica y consultar la información meteorológica antes de realizar desplazamientos por carretera o actividades en la montaña.