Sol, precios y clima: el cóctel que convierte a Alicante en la obsesión viajera de 2026

La provincia de Alicante se ha consolidado como el destino más buscado por los turistas británicos para dar la bienvenida al año 2026. Según datos del buscador de vuelos Jetcost, esta tendencia se enmarca en un contexto de crecimiento general del interés por viajar en estas fechas, con un aumento del 10% en las búsquedas de vuelos para final de año de 2025 en comparación con el período anterior.

España se posiciona como el país más solicitado por los viajeros europeos para pasar el Fin de Año, por delante de destinos como Italia, Francia o Portugal. Factores como un clima espléndido, la riqueza cultural, la gastronomía y unos precios más económicos que otros países han convertido al país en un imán para los turistas durante las festividades.

Líder para británicos y neerlandeses

El análisis de Jetcost, basado en búsquedas reales realizadas entre el 26 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, muestra el liderazgo indiscutible de Alicante. La provincia no solo es la primera opción para británicos y neerlandeses, sino que también ocupa una posición destacada para otros mercados europeos: es la quinta para los alemanes, la sexta para los franceses, la décima para los italianos y la duodécima para los portugueses.

Dentro de la Comunidad Valenciana, Valencia capital también despunta como uno de los destinos más demandados. La ciudad se sitúa en el puesto número cuatro en las preferencias de italianos, neerlandeses y portugueses, y en el noveno para alemanes y franceses.

La visión del turista nacional

En lo que respecta a los propios viajeros españoles, eligen mayoritariamente las grandes capitales europeas como Londres, París y Roma para estas fechas. En este ranking global, Alicante ocupa el puesto número veinticinco entre los destinos más buscados del mundo, mientras que Valencia se sitúa en la posición treinta.