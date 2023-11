María José Catalá: "El PSOE hará mal si no ve que esto no es un tema político, sino un tema social"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha condenado "cualquier agresión a cualquier sede, de cualquier partido político", tras los incidentes y manifestaciones que están teniendo lugar estos días en diferentes sedes socialistas para protestar contra la amnistía. Unas declaraciones que Catalá ha realizado en una entrevista en COPE València, en la que ha querido explicar que "el PSOE hará mal si no ve que esto no es un tema político, sino un tema social. Es un error si se quieren ceñir a que son los de VOX o los del PP. En esas manifestaciones hay mucha gente que no es militante y que nunca ha salido a la calle; si salen ahora, es por algo".

La primera edil considera que "Pedro Sánchez ha optado por venderlo todo para seguir siendo Presidente del Gobierno, cuando no ha ganado unas elecciones. Tiene que sumar intereses de separatistas, independentistas y golpistas para seguir siendo Presidente del Gobierno de España". Un proceso de amnistía, que la alcaldesa considera que "es lo más grave que se ha producido en democracia, y lo que se está haciendo es comprar Moncloa a cualquier precio".

Catalá ha querido recordar también la reflexión que realizó el conseller de educación, José Antonio Rovira, cuando dijo que "se pretende condenar a los manifestantes cuando se manifiestan porque se está amnistiando a los condenados".

"Si esto pasa, será lo más grave que haya pasado en democracia", ha concluido.

El Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció este lunes concentraciones a las 12.00 de la mañana del domingo día 12 en todas las capitales de provincia. En Valencia, la cita será frente a la Delegación del Gobierno.