"Low battery man" el valenciano que recorrerá España para dar a conocer el síndrome de fatiga crónica

El valenciano Servando Castelló se encuentra realizando desde el pasado lunes, un viaje que, partiendo desde su localidad natal, Navarrés, le llevará en su furgoneta por España y Portugal con el objetivo de visibilizar la enfermedad crónica que padece, la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Se trata de dar a conocer la afección pero, sobre todo, "las historias de personas que han sido muy injustamente tratadas", así como de enviar "un mensaje de esperanza: con investigación se va a solucionar".

Así nos lo ha contado en directo durante una parada de este itinerario incluido en la campaña “Low Battery Man” de concienciación sobre la realidad que sufren los afectados por encefalomielitis miálgica.

El viaje arrancó en Navarrés (Valencia) y espera recorrer diversas provincias de la Península Ibérica, donde Castelló se reunirá con asociaciones, autoridades y enfermos con un grado severo que "prácticamente no salen de casa".

Entre estos relatos de vida se encuentra el del propio Servando Castelló, de 42 años, y que hace siete comenzó a tener problemas tras haber pasado un virus. "Me empecé a encontrar mal, a visitar a médicos, nadie me decía nada y cuatro años después me diagnosticaron la enfermedad en el Hospital Clínic de Barcelona", ha recordado.

Según ha explicado, este síndrome de fatiga crónica presenta más de 60 síntomas distintos porque ataca diversos frentes, como el sistema nervioso, el autoinmune o el cerebro. "Para que la gente me entienda: “es como tener una gripe permanente, no tienes ganas de nada, no se tolera la luz, duelen los huesos, los músculos...".

Servando reclama una investigación de garantías que no se ha producido todavía en España, “no es que los médicos no lo quieran diagnosticar, es que no tienen armas", aunque en Estados Unidos sí se está investigando mucho y confía en que pronto se haga igual en nuestro país.

"Estoy absolutamente convencido, y este es el mensaje de esperanza que quiero llevar a los enfermos, de que con investigación, al final, se solucionará", ha aseverado.

En este sentido, ha celebrado la buena acogida que está recibiendo 'Low Battery Man', campaña que ha puesto en marcha con la ayuda de un amigo de la empresa Social with You y que se puede seguir en https://lowbatteryman.com. En esa misma web se pueden realizar donaciones que, como ha explicado, “irán integramente destinadas a la investigación”.

Servando Castelló ha decidido emprender el viaje en solitario pese a que hay peligro de que sufra una crisis "que puede durar horas o días, es parte de la aventura", ha manifestado con humor. Aun así, ha añadido: "Quería hacerlo solo, es una forma de encontrarme a mí mismo entre todos los monstruos que me han rodeado estos años y me va a permitir conocer a enfermos, que son mis compañeros". La previsión del viaje es de tres semanas de duración pese a que nunca puede saberse qué incoveniente puede surgir: “llevo 4 días y ayer casi abandono por una crisis”. Sin embargo, ha querido despedirse con un mensaje a todos los afectados por esta enfermedad: “mientras siga sonando la música, tenemos que seguir bailando”.