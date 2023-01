Los castillos de Fallas se mudan al Palau de les Arts

El Palau de Les Arts es el nuevo escenario escogido para albergar los castillos de Fallas. Tras semanas de deliberación, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido mover la ubicación de los fuegos artificiales después de más de treinta años de disparos en el cauce del río.

El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha sido el responsable de anunciarlo en rueda de prensa. Galiana ha explicado que la ubicación exacta será tras el emblemático edificio musical, un espacio que mantendrá el Jardín del Turia como punto de los disparos pero a mayor altura.

Según ha señalado el concejal y presidente de Junta Central Fallera, esta zona del río no está tan hundida. Además, ha declarado que es un espacio diáfano para contemplar mejor los castillos y permitirá mayor variedad. Asimismo, ha remarcado que desde esta distancia "podrán verse salir las carcasas".

La decisión de abandonar la Alameda ha sido respaldada por los propios pirotécnicos. Hay que recordar que el propio Ricardo Caballer había anunciado que no volvería a disparar desde el río por perder visibilidad en sus espectáculos.

"La idea era buscar un lugar que fuera emblemático. Las ventajas de este emplazamiento es que es amplio. Nos permite cumplir con los reglamentos de distancia en la pirotecnia. Es una zona elevada que está a la misma altura que el público", ha detallado el diseñador de espectáculos pirotécnicos Miguel Vidal.

Otra cosa que demandaban los pirotécnicos era cambiar el material del terreno. En los últimos años, las lluvias en los días de Fallas habían encharcado la zona de disparo embarrando el lugar. En el nuevo punto aseguran que tienen "toda la avenida y esa es la idea que vimos para elegir esta localización", ha matizado Vidal.

MÁS INVERSIÓN EN PÓLVORA Y MISMOS HORARIOS DE DISPARO

Por otra parte, Carlos Galiana ha anunciado que se mantendrán los horarios de disparo para no solapar con la Ofrenda. "Solapar dos actos no nos gusta y el mundo de las Fallas no contempla cambiarlo porque está pensado en hacerlo al acabar la Ofrenda".

Así, el jueves 16 de marzo se disparará a las 00:00 horas y el viernes 17 a la 01:00h horas. La Nit del Foc, en la madrugada del 18 al 19 de marzo, seguirá siendo a la 01:30 horas.

Por último, el concejal ha avanzado una subida en la inversión de los espectáculos pirotécnicos. El Ayuntamiento pasará de pagar 8.000 euros por mascletà a 8.500 euros. En cuanto a los castillos, pasarán de costar 20.000 a 30.000 euros mientras la Nit del Foc será más cara de la historia con un presupuesto de 60.000 euros. En total, el gasto en pirotecnia ascenderá a unos 460.000 euros en 2023, una subida del 55%.