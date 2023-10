Londres se llena de las mejores imágenes de la Comunitat Valenciana

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, apuesta por seducir al principal mercado internacional emisor de turistas hacia la Comunitat, el mercado británico, a través de una potente campaña promocional, cuya inversión roza los 600.000 euros.

La campaña, que se ha iniciado este mes de octubre a las puertas de la celebración del mayor certamen turístico internacional, la World Travel Market de Londres, se desarrollará hasta finales del mes de mayo del próximo año 2024.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha explicado que “la campaña se visualizará en soportes de medios de comunicación escritos, como prensa, revistas y suplementos, así como acciones publicitarias de exterior y una importante campaña online”.

En esta línea, la titular de Turismo ha subrayado que “esta campaña online se hará no solamente con medios de comunicación, como televisiones y medios digitales, sino también, en colaboración con agencias de turoperación reputadas a nivel internacional, como Expedia y Jet2”.

Además, la campaña exterior, según ha informado la Consellera incluye acciones de rotulación en taxis y buses turísticos de Londres con toda la oferta turística de la Comunitat Valenciana, “con especial incidencia de los destinos donde tiene mayor predominio el mercado británico”, ha remarcado.

Según Montes con la citada campaña publicitaria en Reino Unido, “se espera superar, hasta diciembre de 2023, los 20 millones de impactos entre lectores y usuarios del transporte, además se alcanzarán los 12 millones de impresiones en medios online”.

Asimismo, ha señalado que “estas acciones se suman al resto de campañas que se ponen en marcha en colaboración con diferentes operadores, especialmente con Visit Benidorm y Hosbec, que dentro de los convenios que suscriben con Turisme Comunitat Valenciana, dedican una importante inversión al mercado británico”, ha añadido.

La consellera de Turismo ha incidido en que “el mercado británico es uno de los mercados internacionales más importantes por número de turistas que desplaza hacia la Comunitat Valenciana, con una especial incidencia en la Costa Blanca, y en especial en la ciudad de Benidorm”.

De hecho, en 2022 la Comunitat Valenciana recibió más de 2,2 millones de turistas procedentes de Reino Unido, de los que un 88,7 % tuvo como destino la provincia de Alicante, concentrando Benidorm un 52,6 % de los turistas británicos de la provincia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Detalles de la campaña promocional en Reino Unido

En concreto, son tres las estrategias comunicativas que contempla la citada campaña de publicidad impulsada por Turisme Comunitat Valenciana para 2023 y 2024, y dirigida al mercado británico.

Por un lado, incluye publicidad en prensa, revistas y suplementos, entre los que se incluyen diarios como The Daily Telegraph, Daily Mail, Mail on Sunday y The Sunday Times. Y, por otro lado, en medios digitales, entre los que se incluyen turoperadores turísticos de gran peso en Reino Unido, como Opodo, Expedia y Jet2.

La tercera acción contempla publicidad en medios de exterior tales como taxis y buses turísticos de Londres, que alcanzarán el impacto de medio millón de usuarios, y que permitirán que la imagen de la Comunitat Valenciana circule por enclaves de gran afluencia turística, como Buckingham Palace, el puente de Londres, el Parlamento y Picaddilly Circus, entre otros.

Asimismo, la campaña exterior también incluye paneles y pantallas promocionales que se ubicarán en la feria WTM. Estas acciones se iniciarán el próximo lunes 30 de octubre y estará vigente hasta el 12 de noviembre, coincidiendo con la celebración de este certamen.