El ITI desarrolla proyectos para abordar problemas de salud con Inteligencia artificial

Son dos de los proyectos que el ITI lleva a cabo gracias a la financiación de IVACE y que ponen la última tecnología al servicio de la investigación científica y la salud. Así lo explicaba en el programa Mediodía de Cope Valencia, Lucas Sanjuán Viñas, Responsable de inteligencia competitiva y alianzas en Salud en el ITI, Instituto Tecnológico de Informática.

ARCADIA es un proyecto que tiene como objetivo la tecnología para poder llevar a cabo terapias para mejorar la salud mental y el bienestar emocional. Esto se traduce en la utilización de unas gafas de realizad virtual (Solo vemos lo que hay en las gafas) o realidad aumentada (Vemos nuestro entorno y las gafas superponen objetos, personajes y demás elementos sobre nuestro entorno visible) con el objetivo de poder llevar a cabo, bien ejercicios u otras actividades preparadas por profesionales.

Para muestra, un botón: Disponen de un avatar que es una pequeña mascota que responde al resto de signos vitales que tiene el usuario. Para controlar la ansiedad, se le recomiendan ciertos ejercicios y el pequeño avatar va respondiendo a los signos vitales del usuario. Cuando presenta una ansiedad elevada, el avatar se muestra en colores más intensos y de tamaño grande, y mientras se van realizando los ejercicios de relajación, el avatar se sincroniza con la respiración y, si vamos consiguiendo el objetivo, se va haciendo más pequeñito y cambiando de color a tonos más pasteles. De esta manera, el usuario consigue abstraer su mente de los elementos que le están provocando la ansiedad, se concentra en calmarse, y además, visualmente va viendo en tiempo real el resultado de dicho esfuerzo hasta que alcanza un equilibrio más saludable. Dicha tecnología permite al usuario aprender a relajarse, y abstraerse a través de la tecnología para luego poder aplicarlo en la vida real en caso de necesidad. Por supuesto, todo viene liderado por unas pautas que nos recomiendan los terapeutas que participan en el proyecto.

PANAKEIA es una solución menos visual pero totalmente relevante en estos momentos. En este proyecto se están desarrollando distintas soluciones basadas en la inteligencia artificial utilizadas para predecir los resultados de distintas actuaciones sanitarias.

Uno de los modelos desarrollados se encarga de predecir el riesgo de sufrir un cáncer de mama a partir de una mamografía de cribado en base a la densidad mamaria. Esto quiere decir que una inteligencia artificial va a estudiar la mamografía y la información de la historia clínica que podamos aportarle y valorará que posibilidad tiene esa persona, en función de todas esas variables, de presentar un cáncer de mama en un plazo de 2 años. Esto es muy relevante para poder citar a las personas que presenten un riesgo alto más tempranamente y así evitamos el desarrollo de un cáncer “de intervalo” así como retrasar una mamografía de alguien que no presenta ningún riesgo y no es necesario irradiarle tan a menudo. No nos olvidemos que una mamografía se realiza mediante Rayos X y recibir de más, tampoco es muy aconsejable.

Otra de las soluciones que se desarrollan dentro del proyecto también tiene un ambiente sanitario, pero más orientada a la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Cada vez nos hacemos más viejos y tenemos que optimizar todos los sistemas que tenemos para que cada vez, con menos personas activas, consigamos cuidar de una población más envejecida. En este caso la solución utiliza los modelos desarrollados de inteligencia artificial para predecir la probabilidad de reingreso de un paciente que ha sido dado de alta. El sistema de salud, como sabemos, en ocasiones va algo justo de camas y recursos y, por tanto, se necesita enviar a la gente a casa cuando están listos para rehacer su vida normal, cosa que no siempre es evidente y, como cabe esperar, en ocasiones hay personas que vuelven a ingresar porque han recaído antes de 30 días. Este sistema estudia un conjunto de variables para ver si esa persona tiene una alta probabilidad de reingreso e interesa tenerlo un día o dos más ingresado ahora y evitar un ingreso posterior de 5 o 6 días.