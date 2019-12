INFORME COPE: Viviendas de uso turístico

APARTAMENTOS TURÍSTICO: NEGOCIO VS. NORMATIVA

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) cuenta con 23 asociaciones de apartamentos y viviendas de uso turístico. Representa a más de 185.000 apartamentos englobados en las 23 asociaciones que la componen.

En un escenario en el que se ha recrudecido la lucha contra la oferta ilegal de viviendas turísticas, Fevitur ha pedido implicación por parte de comerciantes, consumidores y agentes sociales de la Comunitat Valenciana para hacer frente común contra la oferta ilegal de viviendas turísticas.

Por ejemplo, "Welldone, Welcome", es el lema de una campaña que lanzaron para promocionar la oferta legal de uso turístico y presentar batalla a la oferta ilegal. Otra que pusieron en marcha: 'BeLegalMyFriend' buscaba la sensibilización, concienciación y lucha contra el intrusismo en la oferta de alojamiento turístico.

Para Tolo Gomila, presidente de Fevitur, el intrusismo hay que perseguirlo “como en cualquier actividad, cualquier oferta ilegal no solo en nuestro sector hay que perseguirla”.

Y es que, el Ayuntamiento de València puso en marcha una ordenanza para controlar la proliferación de viviendas turísticas: una de las condiciones, por ejemplo, en Ciutat Vella, es la de que ocupen las plantas bajas o si es un primer piso, que toda la primera planta sean apartamentos turísticos y que no compartan espacio con vivienda privada, como explicaba el concejal de turismo, Emiliano García.

Si bien es cierto, que el presidente de Fevitur, reconoce que la legislación que se está llevando a cabo en Valencia, asegura que “exige normativas de imposible cumplimiento, que están basados no en la métrica sino en política de los gobiernos. Esta normativa no tiene recorrido jurídico. No está basado en la métrica porque en València el parque de viviendas no llega al 2%, por lo que al consistorio puede el sesgo identitario y no la métrica.” Añade, que “lo primero es hacer un estudio serio y ver cuál es el peso de las viviendas de uso turístico respecto al parque residencial”.

Una exigencia que reconoce el concejal de turismo, pero quien también ha explicado que es necesario aplicar para una correcta sostenibilidad.

Aunque FEVITUR pone en valor una modificación de la Ley General Turística y que València es un ejemplo de una normativa donde aporta derechos y obligaciones tanto a administrador como administrado, lo que la convierte en un claro ejemplo de cómo pueden hacerse las cosas de manera positiva

Y es que, precisamente sobre AIRBNB el Tribunal Supremo ha reafirmado la sanción que la Generalitat interpuso en su momento a la plataforma de comercialización de viviendas turísticas Airbnb por no solicitar ni mostrar el número de registro de las viviendas que comercializa. El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha manifestado en un comunicado tras conocer la resolución del Alto tribunal: "El hecho de que el Supremo nos dé la razón ante estos gigantes globales es una noticia muy positiva que lanza un mensaje de no impunidad".