Un influencer acude al restaurante peor valorado de Valencia y no da crédito a lo que se encuentra: "Cárcel"

En pleno paseo marítimo de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, se encuentra un restaurante que ha llamado la atención por razones poco halagüeñas: sus pésimas valoraciones. Con una puntuación de 2,2 estrellas en Google, este local ha ganado notoriedad por las malas experiencias de sus clientes, de hecho es el restaurante con peor valoración en algunas de las plataformas de reseñas.

Motivado por la curiosidad, dos influencer gastronómicos ha decidido acudir al restaurante y pedir gran parte de la carta y comprobar en primera persona si las reseñas hacían justicia o todo lo contrario.

“Nos hemos venido al restaurante peor valorado de todo Valencia. Con un 2,2 en Google, se come mejor en la cárcel. Una estrella porque no se puede poner menos.” Así comienza la aventura, dejando claro desde el inicio que no se trata de una visita cualquiera.

Los comentarios previos, que lee el influencer conocido como Cocituber, no hacían presagiar anda buena de la experiencia gastronómica. "El karma os devolverá este crimen. Había una paella con varias cucarachas", son algunos de ello.

Uno de los primeros detalles que llamó la atención fue el cambio inesperado en la bebida: “He pedido Coca-Cola, Coca-Cola Zero y me han puesto otra marca. Empezamos bien.”

A continuación llegó una fritura de pescado con un precio considerable, treinta y cinco euros. El resultado, según Cocituber y el valenciano boufit_fatfood, es que la misma "rebota, parece goma", además aseguran que la calidad del plato no solo era baja, sino que incluso se dudaba de su comestibilidad. “Se ve que tira para atrás, tío.”

Otros de los platos que pidieron fue queso, que según pudieron comprobar había salido "directamente del plástico" o unas alitas de Guayu "aceitosas al máximo".

NO ES PAELLA VALENCIANA

Uno de los puntos más graves llegó con la supuesta paella valenciana. “Habíamos pedido valenciana.” La respuesta del camarero fue inesperada: “No, este es del senyoret. Es que valenciana no me queda.” Sin previo aviso, trajeron dos raciones que no correspondían cen vez de una, que es lo que habían pedido. “Y por si acaso, nos saca dos raciones para colarnos una más.”

Tampoco apareció el icónico socarraet, que según ambos "ni está ni se le espera":

Foto de un comensal del restaurante peor valorado de Valencia

El total de la cuenta ascendió a 105 euros y tras pagar, llega el veredicto de ambos, “estamos en el sitio más horrible de toda Valencia. Pero fácil.”

RESEÑAS DEL RESTAURANTE PEOR VALORADO DE VALENCIA

Pese a que el restaurante ha cambiado el nombre desde hace algún tiempo, las reseñas de los usuarios siguen siendo negativas, eso sí, muchos de los usuarios no pierden el humor y la ironía para describir la experiencia vivida en este restaurante.

Ni os acerquéis Comensal del restaurante

2.2 estrella en Google y 1,4 en Tripadvisor son las puntuaciones que reflejan el descontento de quienes lo visitan. "Horrible, ni os acerquéis a este lugar, restaurante que daña mucho la gastronomía española, sobre todo para los turistas. Ni me atrevería a decir que es un engaña bobos".

"El típico lugar que lees las reseñas y aun así vas, para descubrir que no se equivocaban en nada", es la advertencia de otro de los usuarios. Incluso, en algunas de las fotos se pueden ver insectos tales como cucarachas en la comida.