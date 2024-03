Una vecina de Valencia emprende y abre una heladería a sus 66 años: "Me faltaba algo"

173.000 personas tienen más de sesenta años en la Comunidad Valenciana, según elinforme de empleo de COPE. Es en esta etapa de la vida laboral donde muchas personas se sienten expulsadas del mercado laboral, María, se negó a ello y ha decidido emprender y coger las riendas de su vida, tras declarare una incapacidad por su antigua profesión.

A sus 67 años, maría ha abierto una heladería en el centro de Valencia donde sirve helados, chocolate y horchata para llevar. Tal y como ella misma explica en COPE Valencia, toda la vida ha sido charcutera, pero tenía artrosis y a los 58 años le dieron un 70% de incapacidad para su profesión y a raíz de ahí reconoce que "me quedé bien porque no podía con mi trabajo físico, pero no podía, me quede como descolocada, me faltaba algo".

Por qué una heladería

Cuando se quedó sin trabajo, un verano paseando con su nieto por la playa de Peñíscola, vio "a una señora mayor cobrando en un chiringuito de playa", ahí es cuando María pensó, "esto sí que lo puedo hacer yo". A partir de ahí la idea fue tomando forma en su cabeza hasta hoy, por fin, materializarse en una heladería en el centro de Valencia.

María es una auténtica emprendedora, porque después de siete años de su paseo por la playa, esta es la segunda tienda de helados para llevar que monta. "Maquinando, maquinando me monté la heladería en la Patacona, pero la playa es muy pesada y a mí me quedaban dos operaciones pendientes. Traspasé la heladería de allí y cuando ya me recuperé, mi cabeza no ha parado, vi el take away y abrí esta".





Momentos duros para María

"Yo no tenía ni idea de helados, fue un reto muy grande, lo pasé muy mal, tenía tantos nervios que me salía urticaria por los codos, era demasiado", Heladerías Soler le ayudó a montar todo y ahora María cada mañana está en la heladería ayudando y supervisando a las chicas que tiene allí con ella.

María, sonríe y afirma que "aquí estamos, al principio fue muy duro a nivel emocional". Con mucho humor, cuenta también como su marido "está un poco asustado porque nos hemos quedado sin un duro, pero bueno, yo la moral alta, siempre la moral alta y para adelante como toda la vida".

Una mujer emprendedora

María, a sus 66 años, explica que a ella le gusta mucho su casa, su familia y cocinar, pero que al final ella "necesitaba más, y hoy en día todo cuesta mucho, se gasta mucho dinero y las madres somos muy madres".

Con esta apertura a puertas de las fiestas falleras, María se muestra muy positiva ante esta nueva etapa. "A la gente le gusta mucho el helado, pasa mucha gente por aquí y nos va a ir muy bien".