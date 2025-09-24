El tiempo hoy en la Comunitat: cielo nuboso y rachas muy fuertes de viento en el norte de Castellón

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos y el norte de Castellón espera rachas muy fuertes de viento, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada también habrá baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Alicante, han apuntado las mismas fuentes.

Las temperaturas no registrarán cambios salvo descensos locales en las mínimas. Así mismo, se espera viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a primeras horas, con tendencia a amainar.