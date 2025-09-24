El tiempo hoy en la Comunitat: cielo nuboso y rachas muy fuertes de viento en el norte de Castellón
Habrá baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Alicante
Valencia - Publicado el
1 min lectura
La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos y el norte de Castellón espera rachas muy fuertes de viento, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Esta jornada también habrá baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Alicante, han apuntado las mismas fuentes.
Las temperaturas no registrarán cambios salvo descensos locales en las mínimas. Así mismo, se espera viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a primeras horas, con tendencia a amainar.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MÁS VALENCIA
COPE VALENCIA
"Sánchez es el presidente de las primeras veces y nunca antes un familiar se había sentado en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h