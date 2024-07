Un hostelero del Cabanyal, indignado ante la publicidad del crucero: "No es"

¿Qué pensarías, si te ofrecen visitar Valencia y entre las rutas propuestas, te dicen que puedes acudir a un barrio pintoresco como el del Cabañal? "Un barrio de pescadores y de carácter gitano donde se puede disfrutar de espectáculos de flamenco de fabulosas paellas de salchichas y espárragos"... seguramente pensarías que no estás en el Cabanyal de toda la vida, que no es el barrio del marítimo que tú conoces, o que alguien muy despistado está haciendo una promoción errónea. Pues esa es la manera en la que una conocida naviera propone conocer uno de los rincones más queridos de nuestra ciudad.





Y esa sorpresa se han llevado también en uno de los restaurantes más históricos de ese barrio. Se trata de Casa Montaña, ubicado en pleno centro del barrio del marítimo. Alejandro García es su gerente, y explica en COPE Valencia, que esa descripción "no tiene nada que ver con la realidad. Lo único que es cierto es que es un barrio tradicionalmente de pescadores que ahora ya lógicamente apenas hay, pero es un barrio de pescadores da la vida de los poblados marítimos de Valencia". Añade García que con los años "ha ido evolucionando, pero la gastronomía, por ejemplo, es algo que perdura desde entonces. Nosotros seguimos cocinando, por ejemplo, la titaina, que nosotros la hacemos en forma de Pepito, y que tiene una historia detrás, y luego la sepia encebollada de bacalao con las clóchinas.

El tipo de turista que acude al Cabanyal

Últimamente, si paseas por sus calles se ven grupos importantes de agentes discurriendo arriba y abajo. Y es que, el turismo en la ciudad de Valencia ha crecido en todos los barrios y en todos los términos, y el Cabanyal no es ajeno a ese crecimiento. Alejandro García especifica que, en el caso de su restaurante, "tenemos un turista o un visitante informado y muy instruido, que no viene de paso, sino que ha hecho como un trabajo previo de buscar locales concretos". Explica, además, que "ya saben dónde vienen, se saben hasta la carta. Ya tiene esa inquietud de haberse informado".

¿Cómo es el turista de cruceros?

"El turista de cruceros suele acudir directamente al centro. Van a las tiendas de souvenirs, y como tienen poco tiempo, no les suele dar tiempo", asegura García, quien además, y ante la publicidad de visitar espectáculos de flamenco, explica que, "que yo sepa, flamenco como tal no hay. Bueno, alguien puede bailar en su casa, y creo que hay un local muy concreto, pero no es algo que sea ni típico de aquí". Y en cuanto a la "paella" que propone el crucero, en el caso de Casa Montaña, "normalmente todos los que vienen aquí saben que no hacemos paella, que eso se hacen sitios de arrocerías. Si me piden un arroz, lo podemos cocinar perfectamente, pero no es el sitio". ¿Y con qué se sorprenden más? Alejandro García lo tiene claro: las clóchinas, "cuando las prueban, aseguran que es una delicia, algo que es sólo de aquí de Valencia, y que se produce unos meses en concreto.

El gerente de Casa Montaña, concluye diciendo, "cualquiera que acuda a tu casa, o a tantos buenos restaurantes que tenemos en el Cabanyal, que se pida lo de toda la vida. Seguro que va a llevarse una estupenda experiencia. Ni paella con salchichas, ni inventos raros, ni nada".