El herculano que celebró el ascenso del Elche: 'Fui a disfrutar del fútbol, no a animar'

Jordi Jurado no es un aficionado común. Aunque es "macho Hércules" de corazón y su familia está muy vinculada al club alicantino —su tío Carlos Jurado fue entrenador del equipo cuando ascendieron a Primera División en 1984—, este fin de semana se dejó ver en Riazor para aplaudir un hito futbolístico de un vecino: el ascenso del Elche CF.

"No fui a animar, fui a disfrutar del fútbol, del respeto y de una jornada que ha sido muy bonita para los amantes del deporte," explica en Herrera en COPE Comunidad Valenciana, desde Pontevedra, donde aún sigue disfrutando de su escapada gallega. Con sentido del humor, cuenta cómo "sus amigos del Elche le pedían que se hiciera el abono para la temporada que viene", algo que rechaza con simpatía pero sin dudar: "Yo soy del Hércules toda la vida".

La jornada en A Coruña se vivió como una auténtica fiesta. Sin incidentes, con convivencia entre aficiones y con un ambiente que "debería ser el ejemplo del fútbol", Jordi destaca que ha presenciado episodios muy duros en otros estadios del mundo, pero lo de este domingo en Galicia fue "una celebración del deporte". La afición del Elche llenó las calles, disfrutó de la gastronomía y se fue con el sueño cumplido: volver a la Primera División.

Desde su perspectiva como empresario, también subraya el impacto positivo que esto tendrá: "Tener un equipo en Primera es una alegría, pero también riqueza para la provincia. Hoteles, restaurantes, servicios… todos se benefician." Y lo dice con conocimiento de causa. Al frente del restaurante Celeste Don Carlos, fundado en 1985 coincidiendo precisamente con otro ascenso del Elche, Jordi reconoce que "cuando hay partidos importantes, la ciudad se llena y eso se nota en la caja".

El regreso del Elche a la élite deja a la Comunitat Valenciana con cuatro equipos en la máxima categoría: Valencia, Villarreal, Levante y ahora Elche. "Vamos a tener derbis a no parar, eso es una fiesta para los que amamos el fútbol", celebra Jordi, que no pierde la esperanza de que su Hércules vuelva pronto a estar entre los grandes. "El fútbol debe servir para unir, y ayer fue un gran ejemplo de eso."

La historia de Jordi Jurado es un reflejo de esa pasión sincera y respetuosa por el deporte que a veces se pierde en medio de rivalidades. Y también una muestra de cómo el fútbol, cuando se vive con nobleza, tiene el poder de reunir a ciudades enteras alrededor de un sueño compartido.