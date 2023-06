PP y VOX logran un acuerdo para gobernar en la Comunitat Valenciana

El PP y Vox han alcanzado un acuerdo para formar gobierno y por tanto apoyar la investidura de Carlos Mazón como President de la Generalitat.

Ambos partidos han alcanzado un preacuerdo para formar un gobierno de coalición en la Comunitat Valenciana, según ha anunciado el candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores, que ha anunciado igualmente que será el cabeza de lista de la formación al Congreso por Valencia el 23J.

"No doy un paso al lado, lo doy hacia adelante porque seré cabeza de lista al Congreso por Valencia y haré lo mismo que aquí; garantizar un gobierno de cambio"

Así lo ha anunciado Flores durante su comparecencia tras una reunión que ha durado tres horas entre Vox y el PP, en la que también se ha decidido el reparto de la Mesa de Les Corts: Vox la presidirá y el PP tendrá una vicepresidencia y una secretaría.

Flores ha emplazado a futuras reuniones para discernir las Consellerías que ostentará cada formación, aunque ha señalado que será un número "proporcional" a los resultados y que las de Vox tendrán "peso".

Eso es lo que ahora deberán pulir los grupos de trabajo de ambos partidos para aunque Flores ya ha asegurado que será un gobierno de confianza, descartando la posiblidad de que el reparto de carteras pueda hacerse a imagen y semejanza del actual botànic con un equilibrio de cargos entre los partidos.

Un gobierno en el que no estará Flores, quien ha negado que esa decisión sea consecuencia de la "línea roja" que ayer marcó Génova para comenzar las negociaciones al considerar que una persona condenada por violencia de género, no puede ocupar una responsabilidad política.

Tras mas de tres horas de reunión Vox da una salida a Flores, al situarlo de número uno por Valencia al Congreso, donde no tendrá gestión, y facilitar así el camino a Carlos Mazón líder del PP para formar gobierno en la Comunitat.

Desde el PP tampoco se han dado detalles de cómo será ese gobierno, lo único que han recordado es que será más austero, con menos estructura, menos consellerias, menos asesores y centrado en los cinco ejes que han explicado han basado su acuerdo con Vox: libertad educativa y en todos los ámbitos, desarrollo economico de la Comunitat, fomento de la sanidad y servicios sociales, defensa de las señas de identidad y apoyo a las familias.

EL ACUERDO VALENCIANO PROTAGONISTA EN EL CONSEJO DE MINISTROS

En la rueda de prensa posterior, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado de "vergüenza" un hipotético gobierno con la presencia de Carlos Flores: "La violencia de género es algo muy grave sobre lo que no se puede frivolizar, sobre lo que no se puede blanquear ninguna actitud, y sobre todo no puede ser moneda de cambio para nada, tampoco para las conformaciones de gobierno", comentaba.

El número 1 de VOX en las listas por Valencia a las cortes fue Carlos Flores, condenado en 2002 por un delito de "violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado