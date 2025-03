"Había mucha gente que me decía: pero Marta, si ya hay igualdad, y no, no es verdad"

Hoy en "Seguir Sumando", el programa de COPE Comunidad Valenciana dedicado al mundo empresarial, nos acercamos a la fecha del 8-M para tener una visión en el mundo de la economía y de la empresa un poco más femenina, aprovechando que esta semana se celebra el día de la mujer. También destacamos las noticias económicas de la semana:

El patronato de la Fundación La Caixa y su holding de inversiones han acordado en trasladar su domicilio social otra vez a Barcelona, tras haber estado ubicados en Mallorca desde octubre del 2017, consideran que ya no se dan las circunstancias que causaron aquel traslado en medio del “procés” independentista. Sobre la sede de CaixaBank, el banco se ha apresurado a aclarar rápidamente que tiene un carácter indefinido lo de estar en Valencia.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado suspender cautelarmente la ejecución del proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de Valencia. En el auto, los magistrados destacan precisamente las consecuencias económicas que conllevaría una eventual suspensión cautelar.

Guerra a los apartamentos turísticos ilegales: el Registro de Turismo ha eliminado las primeras 886 viviendas de uso turístico sin documentación esencial, la mayoría de ellas en la provincia de Alicante, dentro de un proceso en el que se quiere actualizar todas esas viviendas que había a fecha diciembre del 2024.

Del temporal de lluvias, podemos destacar que de momento está siendo muy positiva para la agricultura, sobre todo en zonas del interior en las que la sequía había castigado cultivos y pastos, aunque es verdad que para hacer una valoración más real hay que esperar a ver cómo evolucionan las últimas horas de este temporal. El Consorcio de Compensación de Seguros anuncia que ha pagado ya 2.218 millones de euros a los afectados por la dana el 29 de octubre y que ha recibido 242.800 solicitudes de indemnizaciones. Mientras tanto, también se ha conocido esta semana que la Generalitat va a acceder a 2.364 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico para poder financiar gastos extraordinarios para la reconstrucción tras la dana.

Buenas noticias, porque avanza el Corredor. Esta semana el Ministerio de Transportes y Movilidad ha adjudicado por más de 15 millones de euros un contrato para complementar las obras que actualmente se ejecutan en uno de los nudos importantes, un tramo de 122 kilómetros entre La Encina, Xátiva y Valencia.

Y destacamos tres nombres propios. El primero, Lanzadera, la aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig, que lidera la clasificación del periódico británico Financial Times como mejor hub de emprendimiento de España en 2025 y el séptimo de toda Europa.

Segundo nombre propio, la naviera Balearia, ha incrementado un 6% la cifra de negocio hasta situarla en los 691 millones de euros al cierre de 2024, un año en el que ha operado 28 rutas en cinco países con una flota de 40 buques.

Y el tercer nombre propio, Caixa Popular, que también hace balance del 2024, ha cerrado el ejercicio con un beneficio de prácticamente 31 millones de euros, es decir, un 28% más que el año anterior tras alcanzar un volumen de depósitos de 3.283 millones.

Y TAMBIÉN NOS ACERCAMOS A EVAP...

Hablamos con la Asociación de Empresarias Directivas y Profesionales de Valencia, EVAP, y lo hacemos con su presidenta, que es Marta Iranzo.

COPE.- Vamos a empezar por pedirte que nos hagas una radiografía de cuál es la presencia de la mujer en cargos directivos desde la asociación que tú presides.

EVAP.- "Creo que para EVAP, para la Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de Valencia, el reto y nuestro sueño es que no hiciera falta reivindicar días como el próximo 8 de marzo o como el que hace poco reivindicamos en la plaza del ayuntamiento el día de la igualdad salarial el pasado 22 de febrero. Entonces me gustaría echar un vistazo y darnos cuenta que se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Yo en mi entorno y hace unos meses cuando me proclamaron como presidenta de EVAP, había mucha gente que me decía, pero Marta, si ya hay igualdad, si ya, no es verdad.

Yo creo que hemos avanzado mucho, pero también puede haber una falsa sensación de éxito y no tenemos que bajar la guardia. Porque hay muchos retos en los que hemos avanzado, pero hay otros que vienen y que amenazan con retroceder, como por ejemplo es todas las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Así que ahora mismo EVAP tiene mucho por lo que trabajar y mucho que reivindicar."

COPE.-¿En qué se nota cuando por fin una de vosotras ocupa un puesto en una cúpula directiva en la que tiene capacidad de decisión? ¿Cómo se feminiza el mundo de la empresa?

EVAP.- "Fíjate, cuando una mujer llega a esos puestos de alta dirección, hay más diversidad. Ya no es solamente feminizarlo y, por supuesto, que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, sino que realmente tenemos una visión diferente.

Nos gusta la diversidad, nos gusta tener hombres y mujeres trabajando juntos, porque esto no se trata de que unos pierdan para que otros ganen. Esto se trata de que, a nivel empresarial, la empresa con diversidad a todos los niveles, pero sobre todo en la parte más directiva, es una empresa donde es mucho más ágil y mucho más creativa. La diversidad es buena para la empresa.

La legislación es la que es, entonces los problemas un poquito que le está costando a la mujer a lo mejor alcanzar ese mismo nivel que los hombres en esas capas directivas, esas capas altas de dirección, son tanto por cómo está montada la sociedad o a lo mejor el problema lo tenemos dentro."