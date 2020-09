Grezzi arremete contra Caixabank y recuerda a la entidad que está imputada en el caso de la estafa a la EMT

El concejal de movilidad sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi arremete contra Caixabank alegando que se trata de una entidad imputada en la causa del fraude de los 4 millones de euros.

Lo reafirma tras el informe aclaratorio de la entidad bancaria que demuestra que lo que declararon la jefa de gestión de la EMT y el gerente en sede judicial, no concuerda con los registros informáticos que desvelan que sí que entraron en varias ocasiones en la banca online.

Grezzi lo califica como “un informe de parte de su defensa que no se ajusta a la realidad y quedará demostrado en sede judicial al tiempo que recuerda que Caixabank es una de las dos únicas figuras imputadas”.

Caixabank redactó un certificado aclaratorio en el que desvela que María Rayón entró en la banca online hasta en 43 ocasiones en 30 días, de los cuales 29 se hizo en horario de madrugada y que Josep Enric García Alemany lo hizo en 7 ocasiones durante 5 días. Sin embargo, ambos dos declararon ante el juez el pasado mes de diciembre, que solo accedieron en una ocasión.

Preguntado por los accesos de madrugada a la cuenta que recoge el escrito, Grezzi ha apuntado que hay otro informe en el juzgado que "dice que hay entradas que no son de València, incluso de otros continentes", algo que "también se demostrará porque no hay ninguna incongruencia; más bien unas entradas que no tienen nada que ver con lo que hacía" esta jefa.

Sobre si podría tratarse de un ataque informático, ha aventurado que es posible aunque ha puntualizado que eso no pudo provocar la estafa millonaria porque "no hubo ninguna intromisión y, de hecho, hay un informe de los forenses que lo demuestra". "No ha habido brecha de seguridad, han intentado entrar", ha subrayado.