Gremio de Artistas Falleros: ''Es más fácil quemar la falla y hacer una nueva que desmontarla''

El maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, José Ramón Espuig, ha expresado este miércoles su pesar por la situación generada a raíz del aplazamiento de las Fallas por el coronavirus y ha advertido que la mayoría de monumentos de la Sección Especial y la falla de la Plaza del Ayuntamiento "posiblemente no se puedan desmontar". "En unos casos hablamos de dinero, en otros no tiene arreglo ni con dinero", lamenta y cifra en unos ocho millones de euros las pérdidas económicas para comisiones y artistas falleros.

Así lo ha indicado Espuig en declaraciones a À Punt Ràdio, en las que ha asegurado que los artistas están "muy mal" porque muchos de ellos, él incluido, ya tienen fallas en la calle y "si esta decisión se hubiera adoptado antes, habría afectado bastante menos, aunque las consecuencias van a ser bestiales para todo el gremio".

El gremio se reúne a partir de las 8.00 horas de este miércoles para ver qué decisiones adoptan y esperan mantener un encuentro con el alcalde, Joan Ribó, y el edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana. "Estamos muy muy afectados", ha insistido, para confiar en que el consistorio "se haga cargo de las Fallas que no ha salido a la calle para poder guardarlas". Así, aunque sostiene que habrá un elevado coste por el traslado de unas naves a otras, los artistas "no podemos dejar de trabajar y si tenemos las naves ocupadas no podemos seguir trabajando".

En todo caso, ha avisado de que la mayoría de fallas de Especial y la del Ayuntamiento "posiblemente no se puedan desmontar". En el caso del de la Plaza del Ayuntamiento "es imposible desmontarla porque tenía movimiento y se ha anclado al hierro, se han hecho soldaduras. "Es más fácil quemarla y hacer una nueva que desmontarla", advierte.

El Gremio tampoco apuesta por otra fecha, señala que no se puede fijar porque "no sabemos ni cómo ni cuándo". Por ello, optan porque "la falla se plante porque otra solución no vemos" y tampoco se inclinan por compartir la fecha de celebración con las Hogueras de San Juan porque hay artistas que también hacen esos monumentos "y no podrían construirlas si están en el taller". Por ello, ha hecho hincapié en que están "destrozados", que llevan "toda la noche sin dormir" y esperando "a ver por dónde sale el tema.