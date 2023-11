El gobierno eliminará el túnel de la avenida de Pérez Galdós

El gobierno municipal ha cambiado el proyecto ideado por el anterior gobierno para remodelar la avenida Pérez Galdós, tras los resultados de un estudio que advierte de que cerrar el túnel y optar por dos carriles (1 para el vehículo privado y 1 de bus) “hubiera congestionado el tráfico en la avenida durante todo el día”, mientras la propuesta del actual gobierno “sería similar a la situación actual con el túnel abierto, pero con la particularidad de que el túnel se elimina, teniendo en cuenta que la situación actual ya supone la reducción de 1 carril de vehículo privado por sentido respecto a la situación inicial”.

El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, ha dado a conocer el proyecto con el que ya se trabaja para remodelar esta avenida de dos kilómetros de la ciudad, basado en un estudio previo del tráfico que simula todas las opciones. Carbonell ha dado a conocer el proyecto, acompañado por la jefa del Servicio Municipal de Tráfico, Ruth López, y por la directora general de Movilidad, Elena Ayllón. Al final, ha explicado el edil, la propuesta planteada por el gobierno municipal difiere de la propuesta del anterior gobierno en que gana 1 carril más por sentido para el vehículo particular, con una planta viaria de 2 carriles + 1 de bus/taxi por sentido. A su vez se establece un carril bici unidireccional en cada sentido de la vía y se cierra el túnel. El estudio ha sido elaborado por personal técnico municipal con el apoyo de la empresa Etra, y ha permitido elaborar un proyecto que “cumple con los requisitos para mantener los 10 millones de ayudas de la UE, y que se podría acabar en plazo, a pesar del retraso acumulado por el anterior gobierno que ponía en peligro la pérdida de la subvención”, ha asegurado el concejal Carbonell.

El delegado de Movilidad ha señalado que “el nuevo proyecto que planteamos cumple varias premisas que nos marcamos: no perder los fondos europeos, renaturalizar la avenida de Pérez Galdós; dejando una sección de vía similar a otras rondas de la ciudad; y, sobre todo, no perjudicar el tráfico de la ciudad en su conjunto. Todo ello incluyendo también carril bici”. El estudio fue encargado en el mes de agosto y ahora se han conocido los resultados, que recomiendan la opción que ahora propone el actual gobierno como la mejor, ya que no colapsa la avenida. El estudio realiza una simulación y análisis de tráfico al servicio de movilidad con el objeto de evaluar la repercusión en el tráfico motorizado de las distintas opciones de planta viaria tanto en la avenida como en las calles adyacentes mediante el modelo AIMSUN.

Opción del gobierno del Rialto

El estudio del tráfico recuerda que la opción prevista por el anterior gobierno municipal de 1 carril para vehículo privado + 1 carril para bus segregado eliminando el paso inferior provocaría que “la vía funcionaría congestionada durante prácticamente todo el día”.Afirma el estudio que con esta opción de supresión del paso inferior y la transformación de las avenidas de Pérez Galdós-Giorgeta en un eje de dos sentidos de circulación en todos sus tramos con una configuración de 1 carril para el tráfico a motor y 1 carril bus segregado, implicaría una importante reducción del tráfico actual de dicha vía, cifrada en un -26 %, si bien comportaría importantes incrementos de tráfico en la Gran Vía Fernando el Católico (+14%) que pasaría a tener un nivel de servicio C y en Ángel Guimerá (+13,2%) que empeora el nivel de servicio actual, sin llegar a superar su capacidad.

Opción del gobierno Catalá

Por su parte, la nueva propuesta del actual gobierno se basa en la recomendación del estudio y plantea 2 carriles para vehículo privado + 1 carril para bus segregado eliminando el paso inferior, pues el estudio asegura que con este proyecto “la vía funcionaría con un nivel de servicio similar al que tiene actualmente”. Este escenario implica una muy pequeña reducción de la capacidad del tráfico actual, cifrada en un -2,6 %. Se incrementa la intensidad en la Gran Vía (+4,6%), que no modifica su nivel de servicio, y se incrementa la intensidad en Ángel Guimerá (+13,2%) que empeora el nivel de servicio actual, sin llegar a superar su capacidad.Se incrementa la intensidad en la avenida Ausias March (+1,7%) que no modifica su nivel de servicio.

Este proyecto prevé un carril bici unidireccional (uno a cada lado de la avenida), segregado de 1,5 metros de anchura. Se habilitarán un espacio central de seto y arbolado, de 2 metros, y las acercas tendrá unas dimensiones de 3,6 metros. Tanto en los lados como en el espacio central se prevé que haya arbolado.

El modelo presenta en general variaciones de intensidad en todas las vías muy pequeñas. En los ejes en los que más aumenta la intensidad hay capacidad suficiente para que no se generen situaciones conflictivas. El tiempo de recorrido del vehículo, alrededor de 4 minutos, también presenta valores muy similares respecto a la situación actual, no observándose mejoras ni empeoramientos significativos.