La imagen del día de Manolo Oliveros: "Es emocionante volver"

Manolo Oliveros destaca el regreso del FC Barcelona al Camp Nou, en Esports COPE, este próximo fin de semana contra el Athletic Club de Bilbao. 

LA IMAGEN DEL DIA | 18 NOVIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:54 min escucha

