Gloria Serra: "En las redes no se ve la realidad, sino lo que el algoritmo quiere que veas"

Su voz es inconfundible. Gloria Serra, periodista y conductora del programa ‘Equipo de Investigación’, es una gran profesional con años de trayectoria, basada sólidamente en la radio. ‘Yo vengo de la radio, porque si no la tengo en mi vida es como si me faltara el aire, y mi voz me la he trabajado allí’, nos ha confesado hoy en una interesante entrevista en Trending Cope.

‘Soy muy consciente de que mi voz y mi entonación en el programa dan para memes y piezas cómicas en las redes, pero tengo un nulo sentido del ridículo. Además, pienso que si los grandes de este país me imitan desde el respeto, es todo un honor y tienen toda mi admiración’, nos cuenta con una sonrisa.

Sobre la importancia que le da en su vida personal y profesional a las redes sociales, Gloria Serra lo tiene muy claro, ‘no tengo tiempo de estar en Instagram, la verdad, y no quiero compartir cualquier cosa. Tengo muy claro que en las redes no se ve la realidad, sino lo que el algoritmo quiere que veas’. Gloria tiene un listado de gente a la que sigue ‘y hago caso omiso a las sugerencias que me hace la red, porque solo me ofrece líos y polémicas, y no estoy en eso’.

Aún así, Gloria valora positivamente lo que la digitalización ha aportado al mundo de la comunicación. ‘Suma más que resta. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la información como ahora. Es más fácil investigar y nos permite hacer mucho mejor nuestro trabajo. En países con dificultades de acceso al conocimiento, por ejemplo, Internet es crucial. Pienso que si la televisión no mató a la radio, tampoco lo hará Internet’.

Por el contrario, también considera que ahora hay mucha más demanda de credibilidad que antes. ‘En nuestro programa, todo es revisado al milímetro, para evitar la falta de confianza en la audiencia. Con la llegada de las redes, han aumentado las estafas, así que todo lo que hacemos debe ser muy riguroso’.

En cuanto a si las redes sociales han aportado más democracia al panorama de la comunicación, Gloria Serra considera que se trata de una ‘falsa democratización. No obstante, creo que esto se irá matizando poco a poco y desapareciendo al fin. Hay mucha gente haciendo mucho ruido en las redes, pero con muy poca credibilidad. Yo, personalmente, silencio mucho cuando leo comentarios que no aportan y no están basados en nada. Y los medios de comunicación todavía tenemos mucho que aprender sobre en qué y dónde ponemos el foco, porque no siempre acertamos’.

Audio