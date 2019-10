GASTROCOPE | "Ahora probar tres arroces en una misma paella es posible."

Hoy en GastroCOPE tenemos un menú de lo más variado. Vamos a abrir boca con un buen plato de marisco traído directamente desde las costas gallegas para dar paso al segundo plato; no uno ni dos arroces, si no tres en uno. ¿Cómo puede ser esto posible.? Acabamos con la tradición más dulce de nuestra Comunitat.

Las gaitas, un buen albarinho y el mejor marisco llegan diariamente a la antigua Estación del Grao València para hacer nuestras delicias en la fiesta del marisco. Te contamos qué es Marisgalicia y cómo consiguen traer diariamente el marisco fresco hasta nuestra ciudad.

José Galán del Horno Galán en Albal: "un buen dulce une a todas las familias y eso es lo más importante"

Además, atención si eres de esas personas que dudan mucho cuando llegan a un restaurante y no saben qué arroz pedir. Ahora estás de enhorabuena con la paella triple. Un solo recipiente, tres paellas y ojo que no se mezclan. Aquí en GastroCOPE no hacemos arrocidios. Esta paella dividida en tres es la nueva opción del restaurante el Canyar de Valencia.

Y por último a nadie le amarga un dulce. A las puertas del día de nuestra Comunitat asoma también Sant Donís que es la celebración del día de los enamorados valencianos. Ya tenemos la mejor mocaorá de Valencia, está en Albal y ahora mismo te cuento además por qué tienen forma de fruta. "Un buen dulce une a todas las familias y eso es lo más importante" nos encanta la forma de ver la fiesta que tiene José Galán, el ganador del primer premio del Concurso del Gremio de Panaderos y Pasteleros de València.

Coge los cubiertos que comenzamos!