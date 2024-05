Francisco Camps quiere "volver a la arena política en la primera línea" tras ser absuelto

Camps, quince años después y tras que la Audiencia Nacional le hayadeclarado inocente del delito detráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, ha hablado desde el despacho de su abogado.

Francisco Camps ha querido comenzar su comparecencia dando su agradecimiento a su letrado, Pablo Delgado, por explicarle año tras año qué estaba ocurriendo porque no lo entendía. “Nunca en ningún momento entendí qué estaba pasando desde el punto de vista jurídico, sí desde el punto de vista político, porque siempre he sabido que era político”.

“Estoy en este despacho, vengo desde mi casa, pero recordaba saliendo desde el mismo sitio hace doce años como me dirigí al Palau de la Generalitat y luego a la sede del Partido Popular para dimitir como Presidente, yo dimití porque alguien decidió abrirme un juicio por el hipotético regalo de cuatro trajes y dimití para defender la institución en los tribunales, no necesitaba dimitir como presidente porque en aquel momento este delito no conllevaba el apartamento del cargo público, dimití para defender a mi partido, al Partido Popular que hoy vuelve otra vez a salir fortalecida”.





“Defenderme como un ciudadano más”

El presidente continuaba su comparecencia reconociendo que dimitió porque “entendí que la circunstancia me obligaba a ello para no tener que buscar ningún tipo de aparato a mi alrededor y defenderme como cualquier ciudadano más, porque soy un ciudadano más obviamente y decidí quitarme el oropel de la Presidencia, el apoyo de la institución e incluso le pedí a mi partido que me dejara tranquilamente defenderme sin necesidad de tener que volcar ningún tipo de responsabilidad hacia el Partido Popular, porque era consciente como hoy lo soy de que nada malo había hecho excepto trabajar mucho por la Comunidad con mucha ilusión y todo aquello que pusimos en marcha”.





"Estoy casi más ilusionado que cuando comencé"

Camps ha informado de que ha podido conversar telefónicamente este mismo miércoles con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le ha transmitido la "enhorabuena" y han acordado "hablar" en cuanto la agenda del líder 'popular' "lo permita".

También ha podido hablar con el 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, que le ha felicitado, pero no así con la alcaldesa de València, María José Catalá, aunque se ha mostrado "convencido" de que le habrá "enviado un mensaje" ella a él.

En esta línea, ha mostrado su voluntad y disposición a "volver a la arena política en la primera línea" porque es su "vocación, vida y compromiso".

"Estoy casi más ilusionado que cuando comencé", ha dicho. En cualquier caso, preguntado por los plazos, se ha puesto a disposición de su partido, el PP, y ha indicado que ahora tiene "todo el tiempo del mundo". Además, ha reconocido que le "encantaría" someterse "a las urnas", aunque ha especificado que su regreso es algo que tiene que hablar con los actuales dirigentes de su partido: "Me gustaría volver al escrutinio del que salí y del que no debía haber salido nunca".

“Yo tenía 45 años”

Hace 15 años fue imputado primera vez, “tenía 45 años y era el presidente de la Generalitat Valenciana “alguien decidió que tenía que ponerse en marcha un procedimiento penal contra mí, quince años de manera ininterrumpida prácticamente en los que he estado imputado, investigado o procesado y donde más de cien personas entre jurados jueces o magistrados han tenido que leer los escritos que mis abogados han ido enviando durante estos años”.

Entre testigos, peritos, policías o procesado son más de 400 personas las que han formado parte de las diez causas a las que se ha enfrentado Francisco Camps, “los datos se desbordan por todos los lados, esto no puede ser, no tiene ningún sentido esto no le puede ocurrir a ningún español en nuestro país, en nuestra democracia”.









“Nada debía a nadie”

Camps sentencia que “no puede ser, no puede ser que alguien como yo lleve quince años apartado de la pasión que siempre demostré por la política, no tiene sentido lo que he tenido que leer, que escuchar tanto en papel con el timbre del Estado o escuchar en la radio o en la televisión; mi nombre mancillado por el simple hecho de que alguien ha decidido que tenía que poner en marcha una instrucción penal contra mi persona”.

“Nada debía a nadie y nadie me debía nada, lo dije hace quince años y se ha demostrado quince años después”. Lo que sí ha ocurrido, según Camps, es que “yo era el presidente de la Generalitat y hoy obviamente no lo soy, lo que ha ocurrido es que durante doce años no he podido ejercer mi actividad en primera línea de la política como me habría apetecido hacerlo y lo que ha ocurrido es pues que ha habido mucho sufrimiento durante muchos años en el ámbito más cercano a mi persona”.









Agradecimientos

El Presidente se emociona en el momento que agradece a su “familia por la entereza que han tenido, a las personas que han creído en mí, a mis compañeros de partido, a las personas anónimas que tanto en Valencia como fuera de Valencia han tenido siempre una palabra de cariño y de apoyo a compañeros del colegio o de la facultad, mis compañeros del ocio y del deporte que nunca creyeron ni una sola palabra de las que se decían o se escribían o se proponían sobre mí”.

Rita Barberá es el primer nombre propio del Partido Popular que ha mencionado Francisco Camps, “me van a permitir que tenga un recuerdo más especial para Rita Barberá, con la que tuve la enorme suerte de compartir años extraordinarios de la vida de Valencia y de la Comunidad Valenciana y de nuestro partido a nivel autonómico y nacional y que siempre he llevado en mi corazón, desde luego desde que nos dejó.