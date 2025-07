Festivales en la Comunitat: “Hay muchas nuevas propuestas que lo están pasando mal porque la oferta se ha disparado y el público es limitado”

El Pirata Festival ha vuelto a demostrar que Gandía es ya una parada obligatoria para los amantes de la música en verano. Más de 30.000 personas pasaron por el recinto del festival durante el pasado fin de semana, consolidando este evento como uno de los más potentes de la temporada. Su organizador, Duque, ha hecho balance en una entrevista en Herrera en COPE Comunidad Valenciana, donde ha confirmado que “hemos cumplido los objetivos marcados y el clima nos ha respetado dentro de lo que cabe”.

La dimensión del Pirata Festival no solo se mide por el número de asistentes —unos 30.000 diarios, haciendo un sumatorio total de 120.000—, sino por la maquinaria que hay detrás. “Es nuestro embarazo anual”, describe Duque entre risas. “Son nueve o diez meses de trabajo continuo que incluyen la selección de artistas, producción, marketing, logística... todo para que todo esté a punto en verano”.

Pirata Festival

Este año, por primera vez, el festival ha puesto ya a la venta las primeras entradas para su edición de 2026. “No era nuestra intención tan pronto, pero nos han llegado cientos de mensajes pidiéndolo”, explica Duque. El motivo, un cambio profundo en la programación del año próximo: “Vamos a implementar nuevos géneros musicales y traer artistas internacionales, así que será un salto cualitativo y cuantitativo”.

La buena salud del sector festivalero es evidente, aunque Duque lanza una advertencia: “Hay muchas nuevas propuestas pequeñas que lo están pasando mal porque la oferta se ha disparado en los últimos cuatro años y el público, aunque numeroso, es limitado”. En su opinión, sobreviven los festivales consolidados o aquellos con un estilo muy definido y diferenciador.

Pirata Festival

Uno de los aspectos más destacados por el organizador es el impacto económico del evento. “Clientes únicos habrán sido unos 32.000, pero en total han generado más de 120.000 visitas en solo unos días”. Este flujo masivo de personas ha supuesto un balón de oxígeno para el comercio local. “En verano, el centro de Gandía sufre una bajada de actividad porque todo se concentra en la playa. Con el festival, se reactivan farmacias, restaurantes, gasolineras, tiendas, apartamentos…”, señala.

La convivencia con la ciudad ha sido otro de los puntos a favor: “El gerente nos transmite que están contentos y que no generamos muchos problemas pese al aforo. Siempre hay quien se puede molestar por el sonido o la afluencia, pero intentamos cuidar cada detalle”.

El estilo musical del festival —más alternativo y rockero— no era el habitual en Gandía, pero poco a poco ha calado entre los vecinos y visitantes. “Mucha gente que viene al Pirata no iría a Gandía si no fuera por el festival. Hemos conseguido abrir un nuevo perfil de público para la ciudad”, destaca Duque.

Pirata Festival

En plena vorágine de organización, el equipo del Pirata no descansa. Además de la gran cita de Gandía, tienen en marcha otros festivales de menor formato en distintas ciudades y colaboraciones con otras marcas. “Para noviembre ya empezamos de nuevo con el de verano, esto no para”, concluye.

Así, mientras la música aún resuena en la memoria de los asistentes, la maquinaria de los festivales en la Comunitat Valenciana no parará en todo lo que queda de verano.