Se expiden las licencias para enterrar o incinerar a las víctimas del incendio de Campanar

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València, que investiga el incendio de un edificio del barrio de Campanar, ha autorizado la entrega de los restos mortales de las diez víctimas a sus familiares, lo que permite la expedición por el Registro Civil de las licencias de enterramiento e incineración para la celebración de las honras fúnebres.



Mientras, la Conselleria de Justicia e Interior ha anunciado que dotará al titular del Juzgado de Instrucción número 9 con más funcionarios y medios materiales para que la investigación sea lo más rápida y eficaz posible.



La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia ha acordado tramitar medidas de apoyo al juzgado que investiga el incendio del barrio de Campanar y considera conveniente el nombramiento de un juez en comisión de servicio sin relevación de funciones por un plazo de tres meses, una propuesta que tras la correspondiente oferta pública será elevada al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación.



Más de 650 profesionales -entre ellos 300 bomberos, 255 policías locales, 42 funcionarios y 16 psicólogos- han atendido las necesidades surgidas con motivo del incendio a los afectados, los familiares de las víctimas mortales y el barrio de Campanar.



También la Conselleria de Justicia e Interior, a través de la Secretaría Autonómica de Atención a las Víctimas, está ofreciendo asistencia, protección y apoyo psicológico a los familiares de las diez personas fallecidas para superar las consecuencias traumáticas de la tragedia.



La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado que la Crida -el acto de inicio del calendario fallero que se celebra el último domingo de febrero-, que fue suspendida el pasado domingo tendrá lugar este 3 de marzo.



Catalá ha ensalzado el comportamiento "ejemplar" del mundo fallero desde el incendio de Campanar, con sus muestras de "paciencia, prudencia y solidaridad" hacia los afectados y ante las medidas tomadas por el luto oficial decretado tras la tragedia.



En declaraciones a los medios, Catalá ha aplaudido también la respuesta de las Falleras Mayores y sus cortes de Honor durante estos días, así como todas las comisiones que se han volcado de forma "espectacular" con los damnificados en esta semana "de silencio" tras la tragedia.



"Es espectacular tener ese colectivo fallero por su paciencia, prudencia y solidaridad en miles de casales por donaciones y gestos que nos está transmitiendo", ha asegurado para anunciar que serán "unas Fallas llenas de solidaridad y respeto" tras lo ocurrido.



Además, ha avanzado que esta edición de las Fallas tendrá alusiones de respeto a las víctimas y que sabrán hacer, próximamente, "un acto institucional desde el respeto y el cariño a todos los afectados", siempre tras haberlo hablado con las víctimas y las familias implicadas en el incendio.



"Ahora es un momento delicado para las familias. Quieren privacidad, tranquilidad, silencio y tenemos que respetarlo. Los falleros quieren hacer durante la Crida un acto de cariño, pero no es un acto institucional y si hay no será esta semana, sino más a futuro", ha añadido.



En cuanto a las donaciones, ha asegurado que un equipo específico del Ayuntamiento ha ido captando todas las alertas que llegaban de redes sociales sobre posibles aportaciones, pero no van a tolerar "que nadie se aproveche del dolor" y, por ello, "todo" lo que se ha visto desde el jueves en ese sentido se ha comunicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que estén pendientes".



La Policía Nacional ha anunciado este miércoles que premiará a Julián, el conserje del edificio de Campanar que ayudo a los vecinos a huir de las llamas.



Les Corts Valencianes ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas mortales del incendio del edificio de Campanar.