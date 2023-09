El diario Las Provincias celebró este jueves en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe la vigésimo tercera edición de 'Valencianos para el Siglo XXI'. El evento, que contó con la asistencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, gran parte de su Consell así como de destacados alcaldes como la de Valencia, María José Catalá, congregó a un millar de invitados para reconocer a colectivos y personalidades que, con su trayectoria, prestigian a la Comunitat.

En la apertura de la gala, Gonzalo Zarranz, director general de la empresa, y Jesús Trelis, director del periódico, dieron la bienvenida a los invitados, una nutrida representación de la sociedad civil de la Comunitat.

Jesús Trelis. Foto Jesús Signes









El 'Observatori', escultura diseñada por el artista Miquel Navarro, ha sido recibido por al científico Avelino Corma, al árbitro de fútbol de primera división Mateu Lahoz, a la asociación Mamás en Acción, a la escritora Alice Kellen y a la entidad cultural Fundación Bancaja. La bailarina Sévi Marchal protagonizó los vídeos conmemorativos de la gala.

Gonzalo Zarranz. Foto Jesús Signes









Nuria Romeral fue la encargada de entregar el premio al hermano de Avelino Corma. El científico expresó su agradecimiento a través de un mensaje grabado por encontrarse trabajando fuera de España: «Siento no haber podido estar. Estoy muy contento de poder agradecer este reconocimiento. Es un honor por las personas que lo han recibido este año y los anteriores. En esta época en donde las redes sociales ofrecen tantas mentiras, falsedades, es muy importante la prensa seria, donde las ideas y lo que se comunica se contraste. Los periodistas tenéis una responsabilidad muy grande. Por favor ejecutarla«, ha señalado en el mensaje.

La escritora Alice Kellen recogió el 'Observatori' de manos de Borja Rodríguez para, a continuación, hacer hincapié en un mensaje «que sobre todo para mí, como madre, es importante. A todo el mundo le gustan las historias, pero hay un vacío en diferentes épocas, y las personas jóvenes no encuentran libros, comics o material de cualquier género que les motiven a leer, que para mí es un ejercicio de empatía, te abre la mente y te hace más comprensivo. Que en tiempos digitales un joven abra un libro es un acto de valor, un acto mágico. Quiero agradecer a Las Provincias este premio porque visibiliza la literatura y permite abrir una puerta a los jóvenes hacia la magia de la literatura».

Público asistente a la gala. Foto Jesús Signes









Begoña Clérigues entregó el premio a Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja, que indicó que «no se me ocurre otro modo de comenzar a hablar que dar las gracias, primero al periódico, por este reconocimiento. Gracias por haber considerado que en estos años hemos ido por el buen camino. Nos sentimos muy agradecidos por un galardón que a buen seguro servirá de estímulo para continuar. El camino recorrido no ha sido fácil pero sí muy satisfactorio, desde hace una década, cuando la fundación tomó un rumbo independiente. Esto no habría sido posible sin el compromiso del Patronato de la Fundación ni sin la entrega y la dedicación de todo el equipo«. Alcón, emocionado, ha insistido su agradecimiento: »Nos comprometemos a seguir trabajando para que la cultura sea un gran aliado para el progreso social«.





El penúltimo galardón, de manos de María José Pou, fue a manos de Mamás en Acción, recogido por Majo Gimeno, presidenta de la asociación, que aprovechó para indicar que «casi 5.000 niños en Valencia no tienen padres, y una madre valenciana (la propia Gimeno), cuando se enteró, se puso en marcha, y los niños enfermos por Mamás en Acción, se curan antes, según los expertos. Y lo mismo ocurre con los niños maltratados, para que no sean maltratadores, gracias a las voluntarias que los cuidan. Gracias a los valencianos y a las empresas que sostienen el 90% de la financiación de la asociación. Los verdaderos Valencianos del Siglo XXI son los ciudadanos que trabajan voluntariamente para ayudar y los políticos que los apoyan«.

El periodista Paco Lloret se encargó de entregar el premio a Mateu Lahoz. «Los periodistas tenéis una responsabilidad muy grande, que es ayudar a la sociedad a creer. Se puede empezar el día con ilusión y cerrarlo igualmente gracias los medios de comunicación. Gracias por abrir una ventana al colectivo arbitral porque necesitamos que la gente nos conozca. Ahora trabajo con la COPE y me siento muy feliz de hacerlo. Con 46 años me siento con ilusión de aprender y sumar, y estando aquí puedo prometeros tender puentes y abrir ventanas para ser útil a la sociedad», indicó el árbitro internacional.









El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, clausuró la entrega de los premios señalando que «lo importante es lo que va a ocurrir ahora, después de mi intervención. Charlar y vernos, hablar... Vengo de un acto, de los premios empresariales del metal, donde uno de los galardonados ha dicho que cuando puso en marcha su empresa no quiso ser la mejor empresa del mundo sino para el mundo, siendo sostenibles. Gracias a Las Provincias por abrirnos la ventana y enseñarnos que somos más. Los políticos debemos darnos cuenta de que hay mucha más vida que la política».

El jefe del Consell subrayó que «solo el protocolo me da la oportunidad de hablar después de quienes han pisado este escenario, que son un ejemplo para todos. Lo importante no ha llegado al final, sino durante una gala con estos galardonados, con discursos que salen del corazón y que son un ejemplo. Gracias por demostrarnos que somos muchos más y que quien mejor nos lo va a contar es Las Provincias, que se consolida como el gran referente social que Valencia necesita».